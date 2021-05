Portogallo-Italia, quarto di finale degli Europei Under 21 andato in scena allo stadio Stozice di Lubiana, si è concluso col punteggio di 5-3 dopo i tempi supplementari (3-3 al 90'). Gara arbitrata dal francese François Letexier. A segno con una doppietta Dany Mota Carvalho, poi Pobega, Gonçalo Ramos, Scamacca, Cutrone all'89' e Jota e Conceição nel secondo tempo supplementare. Espulso Lovato al 91'. Con questa vittoria il Portogallo vola in semifinale, dove affronterà la Spagna . Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match.