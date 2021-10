Minuto 31 - Rapida sequenza di corner per gli Azzurrini: la Svezia è in debito d'ossigeno, ma i ragazzi di Nicolato non riescono a rendersi pericolosi.

Minuto 29 - Flipper pericoloso in area svedese: prima Tonali viene bloccato da una respinta ravvicinata, poi Lucca si ritrova la palla tra i piedi ma perde il controllo.

Minuto 27 - Altro tentativo degli Azzurrini da fuori area! Colombo sterza e tira: la conclusione è centrale, Brolin blocca con agio.

Minuto 24 - Tiro velleitario di Esposito dalla distanza. La palla si impenna sopra la traversa.

Minuto 23 - Fallo di frustrazione da parte di Fallo di frustrazione da parte di Lorenzo Lucca : il bomber del Pisa, non al meglio della condizione, fatica a difendere il pallone sul pressing dei centrali svedesi.

Minuto 21 - Vignato suona la carica! Ma serve più precisione in uno contro uno...

Minuto 19 - La Svezia regala una palla sanguinosa al limite dell'area: Vignato perde l'attimo per calciare nello specchio di porta.

Minuto 16 - Svezia schiacciata: la squadra di Asbaghi non riesce a uscire dalla propria metà campo palla al piede.

Minuto 13 - Capitan Tonali batte un colpo! L'azzurro, in equilibrio precario, prova un tiro di punta da fuori area. Tiro centrale, Brolin blocca senza problemi.

Minuto 12 - Ottima iniziativa di Colombo, che dribbla e si accentra al limite dell'area. Il suo tiro sbatte contro un difensore svedese.

Minuto 10 - Ancora Italia, che si riversa nell'area svedese: il tentativo di Udogie viene respinto dal muro avversario.

Minuto 7 - PRIMA CHANCE ITALIA! VIGNATO sfiora il vantaggio con un colpo al volo su cross morbido di Bellanova. Brolin respinge di piede.

Minuto 6 - Che giocata di Rovella! Il centrocampista di proprietà juventina salta un avversario in sombrero e fa ripartire l'azione degli Azzurri.

Minuto 4 - quattro minuti di gioco, solo Italia. Il primo tocco palla della Svezia arriva con Sarr, che prova a scappare in ripartenza. Vignato lo rimonta e sbroglia l'offensiva avversaria.

Minuto 2 - Italia subito aggressiva: Colombo si guadagna un calcio di punizione sulla trequarti svedese.

Minuto 1 - SI PARTE! Primo possesso per l'Italia.

Ore 17:25 - Il sole si abbassa sul Brianteo di Monza. Le squadre sfilano dal tunnel, è tutto pronto!

Ore 17:10 - Le parole di Nicolato alla vigilia: "Mi aspetto una partita di alto livello, la Svezia ci farà soffrire in certi momenti, non sarà una gara a senso unico né da una parte né dall’altra. Dovremo saper attaccare e difendere bene. Loro fanno gioco propositivo, orientato alla porta avversaria. Queste sono partite che ci fanno crescere, come ci ha fatto crescere l’ultimo quarto d’ora in Bosnia: quel finale a Zenica ci fa capire che al nostro livello non c’è mai niente di scontato”.

Ore 17:00 - LE ALTRE PARTITE DEL GIRONE: dalle 16:30 a Esch-sur-alzette si sta giocando il match tra Lussemburgo e Bosnia, squadre che occupano il fondo della classifica. In contemporanea al match degli Azzurrini si disputerà anche Montenegro-Irlanda.

Ore 16.50 - LA CLASSIFICA DEL GIRONE F

PUNTI PG V N P GF GS 1. SVEZIA 10 4 3 1 0 13 3 2. ITALIA 9 3 3 0 0 6 1 3. IRLANDA 7 3 2 1 0 5 1 4. MONTENEGRO 4 5 1 1 3 6 10 5. BOSNIA 2 4 0 2 2 4 7 6. LUSSEMBURGO 1 5 0 1 4 2 14

16:40 - Reduce dal sudato Reduce dal sudato successo contro la Bosnia , l’Italia Under 21 di Paolo Nicolato si appresta a scendere in campo per una sfida al vertice: lo Stadio Brianteo di Monza ospiterà infatti la Svezia under 21, compagine allenata dal c.t. Poya Asbaghi. Gli scandinavi occupano la prima piazza nel girone F, pur avendo giocato una partita in più rispetto agli azzurrini. Una vittoria quest’oggi significherebbe sorpasso e primato in classifica.

Ore 16:35 - Il direttore di gara sarà Carvalho Nobre, portoghese.

Ore 16:30 - PASSIAMO ALLE FORMAZIONI UFFICIALI!

ITALIA (4-3-3): Turati; Bellanova, Lovato, Okoli, Udogie; Tonali, Sa. Esposito, Rovella; Colombo, Lucca, Vignato. All. Nicolato

SVEZIA (4-4-2): Brolin; Holm, Tolinsson, Vagic, Kahl; Nygren, Gigovic, Hussein, Elanga; Sarr, Hajal. All. Asbaghi

Ore 16:28 - Amici di Eurosport, un saluto da Lorenzo Rigamonti! Benvenuti alla diretta scritta di Italia-Svezia, match valido per il girone F delle Qualificazioni agli Europei Under 21. Kick-off alle 17.30.

