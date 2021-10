Italia-Svezia Under 21, match del girone F valido per le qualificazioni agli Europei di categoria, si è concluso con un pareggio amaro per i ragazzi del c.t. Nicolato. Al 92', Prica risponde al gol di Lorenzo Lucca. Proprio quest'ultimo protagonista al Brianteo di Monza, col suo primo gol in azzurro. Nicolò Rovella protagonista sia in positivo (assist per il vantaggio azzurro) che in negativo (si divora il raddoppio nel secondo tempo). Sulla fascia non convince Destiny Udogie, preferito a Calafiori dal 1'.

Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match.

Le pagelle dell'Italia

Stefano TURATI 5,5: mai chiamato in causa dall'attacco svedese, non può nulla sulla conclusione ravvicinata di Prica.

Raoul BELLANOVA 6: regge bene l'intraprendenza del cliente scomodo Elanga e fornisce cross col contagiri. Prestazione completa. (Dal 90' FERRARINI sv)

Matteo LOVATO 7: ruba più volte il tempo a Sarr, porta ordine nella retroguardia azzurra.

Caleb OKOLI 7: rigoroso e ordinato in copertura; la pressione della Svezia aumenta nella ripresa, lui si fa trovare pronto.

Destiny UDOGIE 5: approssimativo nei contrasti, distratto in campo aperto. Non offre la stessa trazione garantita da Calafiori.

Sandro TONALI 5,5: sfila eccessivamente all'esterno, l'intensità c'è, l'incisività no.

Salvatore ESPOSITO 5,5: Rovella e Tonali non lo supportano in copertura, lui si smarrisce in mezzo al campo.

Nicolò ROVELLA 6: croce e delizia del pomeriggio azzurro; il suo tiro si trasforma in un assist per la rete di Lucca, poi spreca il raddoppio a tu per tu col portiere. Grande classe nell'eludere il pressing avversario e far respirare la squadra.

Lorenzo COLOMBO 6,5: esplosivo dalla distanza e puntuale sulla fascia, lucido nel sfruttare le sovrapposizioni di Bellanova e Tonali. (Dall'81' CANCELLIERI 6,5: ripartenze vigorose, entra con la grinta giusta)

Lorenzo LUCCA 7: fagocitato dai due piloni svedesi fino al 40', la sua zampata rapace gli regala la prima rete in azzurro e sfonda una porta che cominciava ad apparire stregata. (Dall'81' PICCOLI 5: si divora il gol del raddoppio al 90'. La Svezia non perdona sul ribaltamento di fronte).

Emanuel VIGNATO 6,5: ciondola incessantemente sulla fascia: fantasia in avanti e abnegazione in ripiegamento, il compagno di fascia Udogie si prende un turno sabbatico.

All. Paolo NICOLATO 6,5: lesina sui cambi nel momento di maggiore sofferenza dei suoi. L'esito di questo match è certamente paradossale: i suoi ragazzi sfoderano la migliore prestazione sotto la sua guida, ma a differenza delle tre partite precedenti non acciuffano i tre punti.

Le pagelle della Svezia

(4-4-2): Brolin 7; Holm 7, Tolinsson 5, Vagic 6, Kahl 6; Nygren 5,5 (58’ Walemark 6), Gigovic 6 (72’ Gustavsson 5,5), Hussein 6, Elanga 5,5; Sarr 5,5 (72’ Prica 7), Hal Hajj 6 (83’ Carlen sv). All. Asbaghi 6.

