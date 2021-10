Il nome di Lorenzo Lucca circola nella redazione di Eurosport sin dallo scorso dicembre, quando l’attaccante classe 2000 allora in forza al Palermo si rese protagonista di un calcio di punizione di una violenza inaudita che ci portò ad affermare: “Questo può essere uno che passa una volta ogni tanto, un unicorno o giù di lì, nome segnato sul taccuino”. A 10 mesi di distanza lo ritroviamo capocannoniere di Serie B con 6 gol (e un assist) in 7 presenze con il suo Pisa, aggregato al gruppo del ct Paolo Nicolato in Under 21 per la sfida alla Bosnia nonché al centro di numerose voci di mercato. La scalata del ragazzo di Moncalieri, insomma, procede bella spedita ed è giunta l’ora di tracciare un profilo degno di questo nome.

Chi è Lorenzo Lucca

Cominciamo da un paradosso: appena quattro anni fa Lorenzo si disimpegnava in Promozione, tra i dilettanti, con la maglia dell’Atletico Torino! Attenzionato, ma fino a un certo punto, proprio dalla casa madre del Torino, che però nell’inverno del 2020 lo scarica a titolo gratuito al Palermo allora militante in Serie D. Dopo un discreto anno di apprendistato sale al piano superiore e con la maglia rosanero autografa ben 13 reti in 27 presenze, utili a persuadere il Pisa a sborsare 2 milioni per rilevare il suo cartellino. L’avvio della stagione 2020/2021 con la maglia nerazzurra è sfolgorante: un gol ogni 87 minuti di gioco con la ciliegina sulla torta della rete infilata al monumento Gigi Buffon, in spaccata.

Pregi e difetti

Perché affibbiare l’etichetta di unicorno a un attaccante di 2.01 metri? Presto detto, Lucca all’inevitabile strapotere nel gioco aereo abbina buona tecnica e coordinazione oltre a una progressione fuori dall’ordinario per un calciatore di quella statura. L’attaccante torinese sta dimostrando un’ottima continuità di rendimento e aspetta solo un’occasione al piano più alto per dimostrare appieno il suo valore. Se volessimo cercare il pelo nell’uovo probabilmente punteremmo il dito sul piede debole, il sinistro, con cui Lorenzo ha segnato un solo gol dei 38 collezionati della sua brevissima carriera: deve affinarlo per salire ulteriormente di colpi, ma in generale soppesando “pro” e “contro” ci pare già pronto ora per il salto di categoria. Le corteggiatrici non mancano….

L'ascesa

ANNATE SQUADRA CATEGORIA 2016/2017 ATLETICO TORINO PROMOZIONE 2017/2018 VICENZA SERIE C 2019/2020 PALERMO SERIE D 2020/2021 PALERMO SERIE C 2021/2022 PISA SERIE B

Chi lo cerca?

Radiomercato lo aveva associato in tempi non sospetti a Juventus e Milan, ma nelle ultime ore si sono fatte più che insistenti le voci che lo accostano alla Fiorentina. Da un classe 2000, dunque, il club Viola virerebbe su un coetaneo sperando di ripetere l’operazione Vlahovic. La traiettoria calcistica di Lorenzo Lucca, a quel punto, sarebbe una copia carbone di quella di Luca Toni, attaccante con il quale condivide alcune caratteristiche fisiche/tecniche e soprattutto i trascorsi con Vicenza, Brescia e Palermo (sebbene con le prime due squadre sopraccitate il giovane attaccante non abbia avuto tempo di lasciare il segno). Al netto della sua prossima tappa, il cielo è l’unico limite per questo 21enne con una voglia di spaccare il mondo grande così. A patto che il personale Google Maps sia sempre impostato sulla "retta via"; le motivazioni della scelta del Pisa lasciano ben sperare:

"Appena ho saputo del Pisa non ho esitato a parlarci. Passare subito dalla serie C alla serie A sarebbe stato un salto troppo importante, che da una parte poteva andar bene, ma poteva essere anche rischioso. Volevo confermarmi in una categoria forte e impegnativa come la serie B per poi chissà, un giorno, arrivare più in alto".

