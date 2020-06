Coi campionati e gli eventi sportivi fermi Eurosport ha deciso di coinvolgervi in un torneo speciale: abbiamo selezionato 32 numeri 10 che hanno giocato (o giocano ancora) in giro per l'Europa e per il mondo e hanno fatto la storia nel ruolo di fantasisti/seconde punte, voi dovete scegliere a suon di sondaggi chi far avanzare e chi eliminare. Si prosegue con gli ottavi di finale.

Dopo aver nelle scorse settimane eletto il miglior giocatore della Serie A degli ultimi 30 anni (Roberto Baggio) e il miglior allenatore del mondo dal 1990 al 2020 (Carlo Ancelotti), Eurosport Cup va a caccia del migliore calciatore di tutti i tempi ruolo per ruolo. Nelle prossime settimane, vi chiederemo, di aiutarci a stilare questo ingrato compito: scegliendo per ogni posizione il migliore di tutti i tempi. Dopo aver individuato il miglior portiere di tutti i tempi (Gianluigi Buffon), il miglior terzino di tutti i tempi (Paolo Maldini), il miglior difensor centrale di tutti i tempi (Franco Baresi), il miglior centrocampista di tutti i tempi (Andrea Pirlo) e la miglior ala di sempre (Cristiano Ronaldo) la settima puntata è dedicata ai numeri 10: chi è il migliore di sempre. A deciderlo sarete solo voi, votando i nostri sondaggi.

Tabellone e risultati

Come funziona?

Vota il sondaggio e fai avanzare la ala preferita al prossimo turno. Un vero e proprio torneo ad eliminazione diretta per scegliere quale dei 32 trequartisti/fantasisti/seconde punte dotate di estro e qualità sopraffine che hanno fatto (o stanno facendo in certi casi) la storia del gioco, sia il migliore di tutti i tempi. Scegliere 32 numeri 10 non è stato semplice e non manca qualche escluso eccellente ma la nostra giuria si è espressa ed ora tocca a voi votare. Pronti, via!

Il calendario

Giovedì 4/6: Quarti di finale

Venerdì 5/6: Semifinali

Sabato 6/6: Finalissima

QUARTI DI FINALE

Leo Messi vs Ronaldinho

Sondaggio Messi vs Ronaldinho. Chi vuoi in semifinale? Leo Messi Ronaldinho

Zinedine Zidane vs Roberto Baggio

Sondaggio Zidane vs Baggio. Chi vuoi in semifinale? Zinedine Zidane Roberto Baggio

Diego Maradona vs Francesco Totti

Sondaggio Maradona vs Totti. Chi vuoi in semifinale? Diego Maradona Francesco Totti

Alex Del Piero vs Pelé

Sondaggio Del Piero vs Pelè. Chi vuoi in semifinale? Alex Del Piero Pelè

