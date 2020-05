Coi campionati e gli eventi sportivi fermi Eurosport ha deciso di coinvolgervi in un torneo speciale: abbiamo selezionato 32 terzini che hanno giocato (o giocano ancora) in giro per l'Europa e per il mondo e hanno fatto la storia nel loro ruolo, voi dovete scegliere a suon di sondaggi chi far avanzare e chi eliminare. Quarta giornata dedicata ai quarti: 8 leggende si sfidano ne resteranno 4.

Dopo aver nelle scorse settimane eletto il miglior giocatore della Serie A degli ultimi 30 anni (Roberto Baggio) e il miglior allenatore del mondo dal 1990 al 2020 (Carlo Ancelotti), Eurosport Cup va a caccia del migliore calciatore di tutti i tempi ruolo per ruolo. Nelle prossime settimane, vi chiederemo, di aiutarci a stilare questo ingrato compito: scegliendo per ogni posizione il migliore di tutti i tempi. Dopo aver individuato il miglior portiere di tutti i tempi (Gianluigi Buffon), la seconda puntata è dedicata ai terzini: chi è il migliore di sempre. A deciderlo sarete solo voi, votando i nostri sondaggi.

Tabellone e risultati

Come funziona?

Vota il sondaggio e fai avanzare il tuo portiere preferito al prossimo turno. Un vero e proprio torneo ad eliminazione diretta per scegliere quale dei 32 terzini che hanno fatto (o stanno facendo in certi casi) la storia del gioco, sia il migliore di tutti i tempi. Scegliere 32 laterali di difesa non è stato semplice e non manca qualche escluso eccellente (da Karl-Heinz Schnellinger a Michel Salgado, da Gary Neville a Berti Vogts, da Phil Neal a Carvajal solo per fare qualche esempio) ma la nostra giuria si è espressa ed ora tocca a voi votare. Pronti, via!

Il calendario

Giovedì 7/5: Quarti di finale

Venerdì 8/5: Semifinali

Sabato 9/5: Finalissima

QUARTI DI FINALE

Paolo Maldini vs Javier Zanetti

Maldini vs Zanetti. Chi vuoi in semifinale?

Maicon vs Lilian Thuram

Maicon vs Thuram. Chi vuoi in semifinale?

Roberto Carlos vs Gianluca Zambrotta

Roberto Carlos vs Zambrotta. Chi vuoi in semifinale?

Marcos Cafu vs Giacinto Facchetti

Cafu vs Facchetti. Chi vuoi in semifinale?

