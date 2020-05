Dopo una sei giorni di intense sfide, il torneo speciale di Eurosport sui migliori centrocampisti della storia del calcio ha trovato il proprio vincitore: Andrea Pirlo è il miglior centrocampista di tutti i tempi. In una finale senza storia l'ex regista di Milan, Juventus e Nazionale Italiana ha avuto la meglio su Andres Iniesta. A deciderlo siete stati solo voi rispondendo ai nostri sondaggi.

La caccia al miglior centrocampista di tutti i tempi è giunta al termine. Andrea Pirlo è il miglior centrocampista di tutti i tempi. A deciderlo siete stati voi dopo una sei giorni di intense votazioni. Pirlo l'ha spuntata in una finale dall'esito mai in discussione, battendo la concorrenza di Andres Iniesta grazie al 62% di preferenze in un sondaggio che ha ampiamente sfondato il muro dei 44.000 voti.

Andrea Pirlo è il settimo vincitore della Eurosport Cup, la sesta dedicata al calcio, un successo ottenuto grazie al fantastico supporto dei nostri lettori che non hanno mancato di fare sentire la loro voce nel corso dell'ultima settimana. Sommando le preferenze di tutti i 31 sondaggi spalmati nel corso della sei giorni, l'ammontare totale supera ampiamente il muro dei 660.000 voti. A tutti voi, va il nostro grazie.

Calcio Eurosport Cup, trionfa Baresi: è il miglior difensore centrale di tutti i tempi 17/05/2020 A 12:00

Da lunedì 25 maggio Eurosport Cup riparte con una nuova suggestiva battaglia che vi vede protagonisti, un torneo altrettanto complicato e affascinante. Restate sintonizzati!

Tabellone e risultati

Come si è giunti al verdetto

Play Icon WATCH Nostalgia Italia: la notte da urlo di Pirlo contro il Ghana, il primo passo verso Berlino 00:01:14

Calcio Eurosport Cup, trionfa Maldini: è il miglior terzino di tutti i tempi 10/05/2020 A 12:00