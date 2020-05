Eurosport Cup, trionfa Cristiano Ronaldo: è la miglior ala di tutti i tempi

Dopo una sei giorni di intense sfide, il torneo speciale di Eurosport sui migliori esterni offensivi della storia del calcio ha trovato il proprio vincitore: Cristiano Ronaldo è la miglior ala di tutti i tempi. In una finale senza storia il fuoriclasse portoghese della Juventus ha avuto la meglio su Ruud Gullit. A deciderlo siete stati solo voi rispondendo ai nostri sondaggi.

La caccia alla miglior ala di tutti i tempi è giunta al termine. Cristiano Ronaldo è la miglior ala di tutti i tempi. A deciderlo siete stati voi dopo una sei giorni di intense votazioni. CR7 l'ha spuntata in una finale dall'esito mai in discussione, battendo la concorrenza di Ruud Gullit grazie al 69% di preferenze in un sondaggio che ha ampiamente sfondato il muro dei 52.000 voti.

Cristiano Ronaldo è l'ottavo vincitore della Eurosport Cup, la settima dedicata al calcio, un successo ottenuto grazie al fantastico supporto dei nostri lettori che non hanno mancato di fare sentire la loro voce nel corso dell'ultima settimana. Sommando le preferenze di tutti i 31 sondaggi spalmati nel corso della sei giorni, l'ammontare totale supera ampiamente il muro dei 700.000 voti. A tutti voi, va il nostro grazie.

Calcio Eurosport Cup, trionfa Pirlo: è il miglior centrocampista di tutti i tempi 24/05/2020 A 15:00

Cristiano Ronaldo raggiunge le 1000 presenze tra i professionisti Credit Foto Eurosport

Da lunedì 1 giugno Eurosport Cup riparte con una nuova suggestiva battaglia che vi vede protagonisti, un torneo altrettanto complicato e affascinante. Restate sintonizzati!

Tabellone e risultati

Come si è giunti al verdetto

Play Icon WATCH Mendes: "Cristiano Ronaldo può finire la carriera alla Juve, è il giocatore più forte di sempre" 00:01:41

Calcio Eurosport Cup, trionfa Baresi: è il miglior difensore centrale di tutti i tempi 17/05/2020 A 12:00