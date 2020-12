Senza la proclamazione del Pallone d'Oro, la prima volta in 65 anni di storia, a Eurosport abbiamo deciso di votare noi le migliori calciatrici dell'anno 2020. Un'annata particolare, ma che ci ha comunque regalato molte emozioni. E così, i vari giornalisti di tutte le redazioni di Eurosport hanno stilato una classifica per decretare il vincitore dell'Eurosport Star of the Year. Prima vi abbiamo svelato le prime 5 posizioni, mentre ora è il momento di proclamare il vincitore di questo riconoscimento, la danese Pernille Harder.

1) Pernille Harder (Chelsea-Danimarca)

La prima donna ad aver vinto due volte il premio "UEFA Player of the Year", Pernille Harder ha battuto un altro record quest'estate quando si è trasferita al Chelsea, campione in carica della Premier femminile, per una nuova cifra record nel calciomercato in rosa. Realizzatrice micidiale, ha concluso la sua esperienza al Wolfsburg conquistando campionato e coppa tedesca - la quarta "doppietta" consecutiva - e arrivando sino in finale di Champions League (vinta poi dal Lione). La squadra di Emma Hayes è sicuramente una seria minaccia per qualsiasi difesa avversaria. Potrebbe essere il pezzo mancante del puzzle delle Blues a caccia del primo titolo in Champions League in questa stagione, portando la sua esperienza, la sua incisività e il suo tiro potentissimo.

2) Vivianne Miedema (Arsenal-Olanda)

L'attaccante dell'Arsenal Vivianne Miedema non vuole proprio saperne di smettere di stracciare ogni record. L'ultimo traguardo - prima appartenuto a Nikita Parris - è stato diventare il capocannoniera di tutti i tempi della Super League femminile inglese. E lo ha fatto sembrare pure facile. L'ex attaccante dell'Everton e del Manchester City ha realizzato 49 gol in 110 partite: la punta olandese ha demolito quel record e lo ha fatto con stile, con una tripletta nel primo tempo in un 6-1 contro le rivali storiche del nord di Londra, il Tottenham Hotspur. Alla fine di quella partita, il suo contatore faceva registrare un totale sbalorditivo di 52 reti in 50 partite nella "WSL". Non solo, ma il suo rifiuto di celebrare il punteggio (perché lo vede come un semplice lavoro) l'ha portata anche ad essere un vero e proprio personaggio della rete, con numerosi "meme" a riguardo.

3) Lucy Bronze (Manchester City-Inghilterra)

Il terzino della nazionale inglese ha aiutato il Lione a vincere il quinto titolo consecutivo in Champions League in un anno in cui ha anche "bissato" campionato e coppa nazionale. È tornata al Manchester City in estate e non appena la stagione è ripresa, con le Sky Blues ha vinto - nella cornice di Wembley - la FA Cup, battendo l'Everton 3-1. Le abilità di Bronze le consentono di essere utile a in entrambe le fasi, specie in fase di spinta, anche grazie alla sua grandissima abilità nei cross. A rendere ancor più cristallino il suo talento, una spiccata attitudini per i calci di punizione.

4) Wendie Renard (Lione-Francia)

È ancora e sempre la leader della migliore squadra d'Europa. Sempre imprescindibile e indispensabile al Lione, Wendie Renard ha concluso un altro anno in maniera straordinaria. La sua personalissima bacheca, già incredibilmente nutrita, si è ulteriormente arricchita con il 14° titolo di campione nazionale, la 9a Coppa di Francia e la 7a (!) Champions League. Fuori da ogni logica. Protagonista assoluta nel suo ruolo di centrale difensiva, la sua personalità "va oltre il calcio", come ha giustamente ricordato il suo presidente Jean-Michel Aulas. Renard continua a propagare la sua influenza. In campo, dove il suo gol contro il PSG in Champions League ha spedito l'OL in finale, ma anche fuori, dove trova una grandissima eco nelle sue lotte contro il razzismo e per la parità di genere. Per ora è ancora impossibile sapere dove si fermerà Wendie Renard, probabilmente la più grande calciatrice nella storia della Champions (26 gol in questa competizione e, giusto ribadirlo, dalla difesa). A 30 anni, ancora nessun limite mostrato dopo la 14a stagione da professionista.

5) Kosovare Asllani (Real Madrid-Svezia)

I fan del calcio femminile inglese, memori del suo breve periodo al Manchester City, ricorderanno la Asllani come un'attaccante forte e altruista. La svedese ha firmato per il CD Tacon (prima che il club spagnolo si trasformasse nella divisione rosa del Real Madrid) nel 2019. Ha dimostrato il suo valore segnando subito cinque gol in campionato, salvo perdersi un po' per strada, nel corso della precedente stagione. Poi il Real Madrid, si diceva, ha acquisito la squadra per farne la propria loro squadra femminile, regalando alla Asllani una nuova prospettiva di vita. È letteralmente esplosa sottoporta, segnando otto reti su otto partite dall'inizio della nuova annata, mentre si confrontava nel nuovo ruolo di punta centrale. Il Real Madrid è ora una forza internazionale da non sottovalutare anche nell'emisfero femminile e al vertice della Primera Division, in cui ha già raggiunto - anche grazie a Kosovare - le forze di grande tradizione rappresentate da Atlético, Barcellona e Tenerife.

