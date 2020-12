Quello che si nota di primo acchito al cospetto di Robert Lewandowski è la "normalità": normalmente alto, normalmente vestito, normalmente socializzato (o "social", di questi tempi). Parlare con lui è estremamente piacevole: parla a voce piuttosto bassa, quasi da "eletto". Le sue risposte sono gentili, talvolta un po' blande: da brava persona qual è, tiene molto a non ferire nessuno.

Normalità al potere: l'emblema della professionalità

Eurosport Star of the Year Eurosport Star of the Year: 6° posto per Marozsan 11/12/2020 A 15:01

In campo, però, è decisamente diverso. Da quando ha fatto il suo ingresso in Bundesliga nel 2010, ha lasciato che i suoi gol parlassero da soli. Ne ha già realizzati 249. "È semplicemente fantastico per tutte le reti che ha messo a segno", ha dichiarato il direttore sportivo del Bayern Hasan Salihamidzic: "Questo è ciò che rende un attaccante così speciale". Non appena indossa la maglietta da calciatore, Lewandowski passa dall'essere un uomo a una macchina. "Fai tutto ciò che deve essere fatto per avere successo. Con mezzi corretti, ovviamente", si ripete tra sé e sé come un mantra. In oltre 600 partite professionistiche è stato sostituito a partita in corso solamente due volte. L'ultima volta nel febbraio 2013. Per arrivare ad avere il massimo successo in campo, Lewandowski è diventato l'emblema della professionalità. Tutto nella sua vita è subordinato alla sua figura di calciatore e atleta. Il suo corpo definito è, per così dire, il suo "capitale".

Niko Kovac, Hasan Salihamidzic; Robert Lewandowski Credit Foto Getty Images

Dietro a un grande uomo. c'è sempre una grande donna

"A guardar bene", ha detto l'anno scorso Karl-Heinz Rummenigge proprio all'autore di queste righe, "nessuno ha un corpo come Lewandowski".

Sua moglie Anna, ex campionessa del mondo di karate, ha avuto, sotto questo aspetto, un'importantissima in capitolo. "Sono fortunato che mia moglie sia una nutrizionista. Lei sa cosa mangiare e quali vitamine prendere", afferma lo stesso 'Levy'. Così accade che il 32enne mangi il dolce (tendenzialmente frutta, come ovvio che sia) prima del piatto principale. Questo per velocizzare la digestione e bruciare prima i grassi. Una vecchia storia in termini di nutrizionismo, vero, ma provate, come Robert, a ripeterla all'infinito...

"Quello che più mi colpisce di lui", ha detto il grande Jupp Heynckes, "sono la professionalità, l'ambizione, la passione, la fame di gol e la forma fisica". Questo è ciò che rende Lewandowski un "giocatore di livello mondiale assoluto".

Anna Lewandowska mit Ehemann Robert Lewandowski Credit Foto Getty Images

Il bomber che si allena anche nel sonno

Anche di notte c'è qualcosa che non viene lasciato al caso in casa Lewandowski: qui l'attaccante si fa consigliare da un terapista del sonno. Ad esempio, l'esperto in questione gli ha spiegato che era importante eliminare qualsiasi fonte di luce nella camera da letto. "Abbiamo anche discusso della posizione in cui dovrei dormire", ha rivelato tempo fa il bomber polacco: "Sono destro, così come la gamba che calcia, quindi è meglio che dorma sul lato sinistro".

Quando si rilassa, aiuta anche "il fatto che non tocchi più la consolle per videogiochi, la PlayStation", ha detto all'inizio dell'anno. Meglio un buon libro per staccare la spina. Il più delle volte "Lewy" legge biografie degli atleti: "Michael Jordan, Tiger Woods, Usain Bolt. Queste sono superstar che hanno scritto la storia del loro sport. Vedo se posso imparare qualcosa da loro, sono personaggi che ispirano".

Lewandowski si affida a un aiuto professionale anche nella preparazione mentale alle partite. Molti calciatori si sono abituati a certe azioni ricorrenti per superstizione. Lewandowski le esegue perché lo rendono migliore. "Tutto ciò che facciamo prima della partita gioca un ruolo importante", ritiene: "In questo modo, il cervello sarebbe pronto ad affrontare un evento importante". Da quando ne è stato informato, si è concentrato sui rituali prima della partita. Ad esempio, ora "indossa sempre prima la scarpa sinistra".

Il preferito dei preparatori atletici

Inutile dire come, indipendentemente da dove giocasse, Lewandowski sia sempre stato il preferito dei preparatori atletici. E, per tutti questi motivi, nel suo caso i 32 anni non rappresentano affatto un'età avanzata in qualità di calciatore. "Come atleta ho 29 anni. Anzi, forse sono addirittura più giovane", ha detto l'anno scorso in relazione al risultato di un test sulla sua età biologica. Di conseguenza, Lewandowski prevede di andare a caccia di obiettivi importanti ancora per diverse stagioni. "Vorrei mantenere questa forma per altri cinque, sei, sette anni", ha detto nel recente passato. E Lewandowski è migliorato ancora. Il 2019/20 è stata la sua stagione, il 2020 il suo anno. Per la quinta volta è stato il capocannoniere della Bundesliga (ovviamente vinta col Bayern) con un totale di 34 reti in 31 partite disputate. Sempre con la maglia dei bavaresi ha alzato al cielo la DFB Pokal con 6 reti su 5 match e, soprattutto, la Champions League con la bellezza di 15 centri: 55 reti stagionali, nessuno ha segnato più di lui. "È semplicemente il massimo del calcio mondiale", afferma l'ex campione del mondo Lothar Matthäus.

Ci sono stati premi e riconoscimenti per questo: calciatore tedesco dell'anno, giocatore dell'anno in Bundesliga, attaccante europeo nonché calciatore europeo dell'anno. Seguiranno altri trofei: probabilmente presto sarà anche nominato "FIFA World Player of the Year", e per la nona volta il miglior calciatore di Polonia.

Robert Lewandowski im Training vor Real Madrid Credit Foto Imago

Bayern per sempre

Un punto importante nello sviluppo di Lewandowski: da quando ha firmato un nuovo contratto quadriennale a Monaco nell'estate del 2019, e quindi si è definitivamente allontanato dalle perenne voci relative a un suo possibile trasferimento al Real Madrid, tutto scorre nel migliore dei modi. Lewandowski è in pace con se stesso e con il Bayern.

"Sono davvero convinto che il Bayern sia esattamente il posto giusto per me", ha detto all'epoca della firma e, da allora, ha segnato 70 gol. A un certo punto Lewandowski si è reso conto che il percorso della sua carriera non avesse bisogno di altre fermate oltre a quella bavarese. Al contrario: i suoi gol hanno portato la squadra di Monaco in cima all'Europa nell'estate 2020.

Robert Lewandowski, Champions League Credit Foto Instagram

Ma Lewandowski è sempre stato... Lewandowski?

Cos'ha portato l'attaccante polacco sul trono continentale? Una cosa sola: il duro lavoro. Da adolescente, il polacco ha talento, ma è fisicamente esile. "Ad esempio, l'allenatore della nazionale Under 15 mi ha detto: 'Mi dispiace, ma sei troppo magro per giocare in nazionale", ha raccontato 'Lewy'.

A 17 anni, è stato quindi scartato dal Legia Varsavia, principale club della tradizione calcistica in Polonia. Una battuta d'arresto che lo ha fatto riflettere. "Ho iniziato a lavorare di più in sala pesi costruendo i miei muscoli. Quell'episodio mi aiutò molto", sottolinea il centravanti nella sua retrospettiva.

Lewandowski ha dovuto allora ricominciare e continuare a lottare per tornare al calcio professionistico attraverso il piccolo Znicz Pruszków, squadra di terza divisione. Il suo fiuto per il gol era già riconoscibile allora: nel 2007-08 segnò 15 gol per Pruszków laureandosi capocannoniere. Nel 2008-09 fu miglior realizzatore anche della seconda divisione con 21 centri. Ci pensa quindi il Lech Poznan a portarlo in Ekstraklasa - la massima divisione, dove due anni dopo vince anche qui il titolo di capocannoniere con 18 segnature.

Chi lo conosceva allora si strofina ancora oggi gli occhi con stupore. Lewandowski non è stato affatto un attaccante miracoloso in Polonia. "Se fosse stato così, avrebbe segnato 40 gol a stagione in terza divisione", ha detto il suo allenatore Leszek Ojrzyński in un'intervista a Eurosport. Piuttosto, nel corso degli anni, è diventato un autentico campione "imparando con grande meticolosità il calcio professionistico".

Il maestro Jürgen Klopp

Jürgen Klopp, che ha preso Lewandowski sotto la sua ala al Borussia Dortmund nel 2010, la vede così. L'attaccante si è guadagnato a poco a poco il titolo di "centravanti top class". "Si è sviluppato in quella direzione. Non è stato così all'inizio", dice l'attuale tecnico del Liverpool, che può testimoniare la sua crescita dall'interno: "La differenza tra il giocatore di allora e il giocatore di oggi è incredibile".

Lewandowski si è trasformato solo nel 2010 al Borussia Dortmund, quando Klopp lo ha preso da parte e gli ha detto, in una conversazione di due ore, che avrebbe dovuto lavorare sul suo linguaggio del corpo per ingannare i difensori avversari. Una annotazione che ha fatto riflettere l'attaccante.

"Sapevo che avrei dovuto cambiare la situazione per diventare un giocatore migliore", ha detto oggi. Guardandomi indietro, il tempo trascorso a Dortmund ha avuto un impatto particolare su di lui: "Jürgen Klopp mi ha reso un grande calciatore".

Robert Lewandowski spielte beim BVB vier Jahre unter Trainer Jürgen Klopp Credit Foto Getty Images

Guardiola e i frutti del raccolto

Dal 2014 Pep Guardiola raccoglierà i frutti del lavoro di Klopp. Lewandowski arriva al Bayern a parametro zero e colpisce subito.

"È uno dei calciatori più professionisti con cui ho lavorato", ha detto l'attuale allenatore del Manchester City, citando lo stile di vita scelto da Lewandowski per perseguire i propri obiettivi: "Mangia, dorme e si allena in modo tale da massimizzarne i benefici". Il catalano è rimasto particolarmente colpito dalla resistenza di Lewandowski: "Non si è mai infortunato, tutto grazie all'attenzione ferrea verso la giusta dieta e alla preparazione per le partite". Tra il 2010 e il 2020, Lewandowski ha giocato almeno 31 delle 34 partite di Bundesliga, senza eccezioni. Nessun altro ci è riuscito, nemmeno un portiere.

Robert Lewandowski und pep Guardiola Credit Foto Imago

E ciò si è rivelato vero anche nell'era Flick: più una squadra di Lewandowski ha il possesso della palla, più è pericoloso il polacco. A causa della pressione d'attacco e di un posizionamento generale più alto in campo, la mentalità del Bayern di "mister Hansi" si è avvicinata ancora di più a quella di Lewandowski. "La filosofia di Flick mi si addice", dice. Come attaccante devi "Non mi piace aspettare a lungo la palla, non piace a nessuno. Ma devi concentrarti per essere quando la palla ti arriva. Per andare a segno o creare qualcosa di importante per la squadra. È estremamente importante".

Robert Lewandowski, Hansi Flick, Bayern Monachium Credit Foto Getty Images

Una macchina da gol mondiale

Lewandowski, ad oggi, ha segnato 249 gol in 331 partite di Bundesliga (tra Bayern e Dortmund) - solo Gerd Müller (365) e Klaus Fischer (268) sono - per ora - davanti a lui. In Champions League, con 71 gol, è a pari merito con Raúl e dietro a Cristiano Ronaldo (134) e Lionel Messi (118).

In estate, il 32enne ha finalmente cancellato l'ultima pecca, ovvero quella che lo vedeva scarseggiare in fase realizzativa nella fase a eliminazione diretta di Champions League. Ora è finalmente arrivato nel "Gotha".

"Robert Lewandowski è un po 'come me, ma dieci volte meglio", dice il vice allenatore di Flick Miroslav Klose, il miglior realizzatore della Coppa del Mondo di tutti i tempi. Gol di testa, di sinistro, di destro, da rigore o punizione: Lewandowski può fare tutto. O, come dice l'ex attaccante della Lazio: "È un attaccante straordinariamente perfetto". Nonostante sembri così normale fuori dal campo.

Lewandowski show: il video dei 4 gol in Bayern-Hertha

Eurosport Star of the Year Eurosport Star of the Year: 6° posto per Sergio Ramos 11/12/2020 A 15:00