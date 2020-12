Calcio

Eurosport Star of the Year, Lewandowski fenomeno anche sui social: i video più divertenti

CALCIO - L'Eurosport Star of the Year 2020, Robert Lewandowski, non è un solo un calciatore fenomenale ma anche un ragazzo molto attivo sui social. Ecco i video più divertenti che lo riguardano presi dalla rete.

