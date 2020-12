Il tempo trascorso allo Znicz Pruszków è stato uno dei più importanti nella carriera di Robert Lewandowski. Qui ha ricostruito; qui, grazie a nuovi allenatori, ha potuto affinarsi e iniziare a diventare quello che è oggi. L'allenatore a guidare "Lewy" nel club di terza divisione polacca è stato Jacek Grembocki, che ha subito notato il potenziale in avanti. Tuttavia, non si aspettava certo che Lewandowski arrivasse così lontano, addirittura a vincere il titolo di Fifa Best Player 2020. Mateusz Kalina (Eurosport Polonia) parla con Jacek Grembocki, ex allenatore di Robert Lewandowski allo Znicz Pruszków.

Eurosport Star of the Year Come Lewandowski è diventato il miglior attaccante del mondo 14/12/2020 A 19:03

Nella seconda metà della stagione 2007/08, hai guidato Lewandowski allo Znicz Pruszków. È passato un po' di tempo ormai. Con quale parola descriveresti quel "Lewy"?

Calmo.

Quindi ora chiederò il resto.

Sono un allenatore che richiede molto dai suoi giocatori. Anche da Robert, ovviamente. Gli ho ripetutamente fatto notare durante le riunioni tecniche, di cosa avesse bisogno per migliorare, su quale aspetti concentrarsi. La calma con cui ha accettato i miei consigli mi ha piacevolmente stupito. Onestamente mi ha impressionato.

D'accordo, la mentalità. E le sue abilità puramente calcistiche?

Grande senso del gol. Tuttavia, ha avuto battute d'arresto. Ci sono state volte in cui ho chiamato il mio assistente Artur Kalinowski per sostituire Robert. Arthur spesso mi bloccava e "Lewy" si rendeva perfettamente conto del trambusto sulla nostra panchina. Ha collegato i punti e colto queste situazioni come stimolo per diventare, col duro lavoro, uno degli attaccanti più forti al mondo. Vorrei anche aggiungere che, oggi, possiede una rara combinazione di resistenza e velocità.

Devo anche chiedere i contro. Cosa non ti è piaciuto di Robert?

Nello Znicz aveva come un ombrello protettivo sempre aperto. Sylwiusz Mucha-Orliński, che da anni è la persona più importante del club di Pruszków, lo ha trattato come un figlio. È stato Lewandowski godere dei primi bonus economici. Questo non mi è piaciuto molto perché c'erano giocatori più anziani, decisamente più esperti nella squadra e la gerarchia all'epoca è stata rimescolata.

Ora però sappiamo dove si trova Lewandowski. Quando hai notato che la squadra avesse in rosa giocatore con un così grande potenziale?

Amichevole invernale con l'ŁKS Lodz a Pruszków (30 gennaio 2008, 2-0). Due mesi dopo che sono arrivato al club. Robert è entrato dalla panchina, ha spinto a terra il forte e duro difensore Żarko Udarević e ha segnato.

Un talento già allora accostabile a top club come il Bayern Monaco?

Non scherziamo. Racconterò una storia a tal proposito. Qualche tempo fa mi è stato chiesto di fare un'intervista per uno dei libri su Lewandowski. Abbiamo parlato per più di un'ora e mezza. Nessuna delle mie dichiarazioni è stata utilizzata. Motivo? Le mie opinioni non si adattavano alla narrazione, perché tutti nel libro dicevano di aver subito riconosciuto il talento di "Lewy". Se in seconda o terza divisione polacca pensassi di avere giocatori con un potenziale per il Bayern Monaco, sarei matto. Eppure nessuno tenne conto di questo aspetto...

Robert Lewandowski Credit Foto Getty Images

Che tipo di giocatore era Lewandowski ai vostri occhi alla fine della stagione 2007/08, quando lo conosceva già meglio?

Robert si è sviluppato meticolosamente e per gradi. Non è stata un'esplosione improvvisa. Ho visto in lui il futuro uomo simbolo del calcio polacco, ma lo è diventato con dedizione e professionalità. Forse solo io posso testimoniare al meglio il suo tipo di crescita. Devo ammettere, però, che vederlo dove si trova ora, ha superato ogni mia aspettativa.

La sua partenza dal Legia Varsavia, che all'epoca lo scaricò prima di ricominciare dalla terza divisione polacca, è diventata quasi una leggenda...

Lo posso capire. Ne ho parlato con persone che lavoravano con Robert in quel periodo al Legia. La questione è semplice: a quel tempo, in quella fase della sua carriera, c'erano giocatori uguali o migliori nelle riserve del club più importante di Polonia. C'erano Adrian Paluchowski, Dariusz Zjawiński e Dawid Janczyk, coetanei. Quando è arrivato il momento del passaggio in prima squadra, hanno dovuto rinunciare a qualcuno, e non dimentichiamoci che Robert era alle prese con un infortunio.

Successivamente, il Legia ha richiamato "Lewy".

Credo di aver incontrato a febbraio 2008 l'allenatore del Legia, mio buon amico dai tempi in cui giocavo insieme a Górnik Zabrze, Jan Urban e Mirosław Trzeciak, che allora era responsabile dei trasferimenti. Urban lo desiderava moltissimo e ho suggerito a Robert di riunirsi al Legia. Trzeciak era invece contrario. Ha sottolineato che "Lewy" non sapeva come giocare spalle alla porta, il che era vero all'epoca.

Quanti club volevano acquistare Lewandowski dallo Znicz?

Immagino di non sbagliarmi sul fatto che, intorno a maggio 2008, l'intera Ekstraklasa volesse Robert. Legia e Górnik Zabrze hanno premuto di più. Il Krachow ha mostrato molto interesse, ma alla fine l'ha spuntata il Lech Poznan. Un grande fan del talento di Robert era il dirigente Andrzej Czyżniewski, che lavorava proprio per il Lech. Contro di lui, invece, c'era l'allenatore del Lech Franciszek Smuda (poi allenatore della nazionale polacca, ndr). Da quello che mi ha detto, si è votato: 3 favorevoli e 2 contrari e alla fine "Lewy" è andato a Poznań.

Robert Lewandowski, Arkadiusz Glowacki, Wisla, Lech Credit Foto Eurosport

Una delle tante buone scelte di Lewandowski...

Esattamente. Aveva tutto perfettamente organizzato nella sua testa. Ogni passo. Inoltre, era estremamente meticoloso. È stato anche molto fortunato. È stato risparmiato da infortuni pesanti. Uno dei più grandi punti di riferimento della carriera di Lewandowski, secondo me, è stato Mucha-Orliński. Gli ha dato una possibilità, si è preso cura di lui a Pruszków. Sulla sua strada, "Lewy" ha anche incontrato solo allenatori che lo hanno aiutato a svilupparsi. Vorrei sottolineare questo perché è raramente menzionato. Solo a Znicz c'erano: Andrzej Blacha, Leszek Ojrzyński, Artur Kalinowski, Marek Milankiewicz, che hanno lavorato con lui individualmente.

Jacek Grembocki...

Forse. Spero di aver contribuito anche in piccola parte alla sua crescita calcistica. È un grande onore per me aver potito lavorare con un giocatore che attualmente è tra i migliori al mondo.

Mister Jacek Grembocki, ex difensore, 7 presenze con la nazionale polacca, viene principalmente associato ai trofei del Lechia Gdańsk (Coppa di Polonia e Supercoppa polacca) e Górnik Zabrze (due volte campionato e Supercoppa polacca). Come allenatore, ha guidato, tra gli altri, lo Znicz Pruszkow e il Polonia Varsavia. Nella squadra della capitale era anche uno degli assistenti Waldemar Fornalik, poi divenuto allenatore della nazionale polacca.

Lewandowski show: il video dei 4 gol in Bayern-Hertha

Calcio Lewandowski è il FIFA The Best 2020. Battuti Messi e CR7 3 ORE FA