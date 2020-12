I prezzi dei cartellini pagati in sede di calciomercato sono difficili da definire. Sono così complicati. Tra il compenso dell'agente, il bonus alla firma, numerose clausole e termini dei contratti, è difficile stabilire esattamente quanto costano e valgono i giocatori. E anche, ovviamente, le giocatrici. Una certezza c'è, però, nel calcio femminile: Pernille Harder è la giocatrice più costosa al mondo.Il Chelsea ha infatti pagato al Wolfsburg circa 250mila sterline per assicurarsi (a inizio settembre) la forte attaccante danese, l'ultima superstar ad unirsi alla squadra di Emma Hayes.

Pernille Harder of Chelsea in action during a Chelsea FC Women's Training Session at Chelsea Training Ground on November 17, 2020 in Cobham, England Credit Foto Getty Images

"Spero di essere un esempio per tutto il movimento femminile"

Una cifra che però, dall'altro lato della medaglia, mostra la vergognosa disparità economica tra calciatori e calciatori. Fatta questa doverosa precisazione, alla Harder non sembra affatto pesare lo status di calciatrice più costosa nell'universo calcistico in rosa. "Voglio dire, penso che sia un buon passo", ha detto proprio la Harder a Eurosport dal campo di allenamento del Chelsea. "È un nuovo momento per il calcio femminile. Arriveranno altri movimenti di mercato di rilievo come il mio e, in questo modo, il calcio femminile si svilupperà in tutto e per tutto. Il mio esempio dimostra che anche il calcio femminile può diventare un business. La vedo in questo modo: il mio trasferimento potrebbe essere l'inizio di qualcosa di nuovo".

Pernille Harder of Chelsea gives her team instructions during a Chelsea FC Women's Training Session at Chelsea Training Ground on September 30, 2020 in Cobham, England Credit Foto Getty Images

Dal Wolfsburg al Chelsea, verso la gloria

Harder è arrivata al Chelsea dopo che i suoi gol (nove su sette partite) hanno portato il Wolfsburg alla finale di Champions League, persa contro la migliore squadra della competizione e del Vecchio Continente, il Lione. È stata inarrestabile in Bundesliga, segnando 27 gol in 21 partite permettendo alla sua squadra di vincere il titolo a giugno, con otto punti di vantaggio sul Bayern Monaco. Harder ha confidato a Eurosport di essere molto soddisfatta e orgogliosa delle sue prestazioni durante l'anno, ma che il Chelsea e la Super League inglese rappresentano un passo avanti per la sua carriera. "È la qualità delle partite", dice Harder quando gli viene chiesto delle differenze tra WSL e Bundesliga. “Finora ho giocato contro Arsenal, Man City, Man Utd, Everton... E queste partite sono state di altissimo livello. Le prime 5-6 squadre di questo campionato sono ad uno standard davvero alto e non credo sia così in nessun altro campionato ". La compagna di Harder, Magdalena Eriksson, è il capitano del Chelsea; un ovvia "calamita" per il suo arrivo, ma quali erano gli altri motivi per cui si è unita al club dell'ovest londinese? “Sicuramente l'ambizione del club, nei miei pensieri quando ho deciso di trasferirmi qui. Il Chelsea come club vuole vincere tutti i titoli in cui compete, inclusa la Champions League. Poi volevo assolutamente confrontarmi col campionato inglese, Con così tante campionesse che militano in questo torneo". Hayes ha uno straordinario ventaglio di talenti a sua disposizione in rosa. Insieme alla Harder, anche Beth England, Ji So-yun, Fran Kirby, Erin Cuthbert e, naturalmente, Sam Kerr. "È stimolante", prosegue Pernille, quando gli viene chiesto del piacere quotidiano di allenarsi insieme a giocatrici di così alto livello. "Hai nominato le migliori giocatrici, ma in rosa ce ne sono anche altre e penso che ogni allenamento con loro mi faccia migliorare costantemente.“Penso che come squadra cresciamo di settimana in settimana. Ovviamente ci sono molte nuovi giocatrici nella squadra e tutte dobbiamo scoprire come lavorare insieme al meglio".

Pernille Harder with her UEFA Player of the Year and Forward of the Year trophies Credit Foto Getty Images

Migliorare, migliora e ancora migliorare

Harder ammette che l'ambizione dimostrata dal Chelsea inseguendo prima la Kerr, l'australiana quattro volte "PFA Women's Footballer of the Year", e poi lei stessa, è stata un'attrazione in più nell'unirsi tra le fila delle 'Blues'. L'altro obiettivo, oltre a vincere la WSL e la Champions League, è continuare il proprio percorso per diventare la migliore giocatrice del mondo. Dall'introduzione del premio "Best FIFA Women's Player" nel 2016 e Pallone d'Oro femminile nel 2018, nessuna calciatrice inglese o militante nel torneo d'Oltremanica ha vinto uno dei due riconoscimenti. Infatti, dei sei podi tra i due premi, solo una volta un giocatore del campionato inglese è finita tra i primi tre, ovvero Carli Lloyd, seconda dietro a Lieke Martens ai "FIFA Best Awards 2017". Il Pallone d'Oro quest'anno non c'è, ma i nostri giornalisti in tutta Europa credono che Harder sia la miglior giocatrice del mondo. Pernille è d'accordo? "Penso che sia difficile da dire. Certamente sono lassù, insieme alle altre mie colleghe più brave. Non direi di essere la migliore perché penso che al momento ci siano molte brave calciatrice ", afferma Harder in maniera assai diplomatica. "A quel traguardo sto arrivando e ora mi allenerò ancora di più per mantenere il mio livello e migliorare ancora". La domanda successiva è piuttosto ovvia: cosa deve ancora fare Pernille Harder per migliorare ulteriormente? "Continuare a giocare, trovare nuovi modi di segnare, essere ancora più completi". racconta Harder. "Occorre continuare a fare quello che faccio, ma a un livello superiore. Il mio primo obiettivo, ora, è quello di entrare al 100% nei meccanismi della squadra e di esibirmi ad alto livello in questo club e nel campionato inglese. Il mio scopo è sempre quello di migliorare".

Pernille Harder of Chelsea during the Barclays FA Women's Super League match between Arsenal Women and Chelsea Women at Meadow Park on November 15, 2020 in Borehamwood, England. Credit Foto Getty Images

Quello strano derby scandinavo in famiglia

Harder è certamente un personaggio motivato e sorride quando viene portato alla sua attenzione il fatto che lei e la sua partner potrebbero scrivere un pezzo di storia davvero unico. Sia la Danimarca di Harder che la Svezia di Eriksson si sono qualificate per l'Europeo del 2022. Entrambe sono capitane delle rispettive nazionali, quindi cosa succede se dovessero arrivare a scontrarsi in finale in un derby scandinavo così sentito? "Beh, in quel caso spero che vinca la Danimarca!". Risponde secca, ridendo. “Sarebbe un sogno, credo. Giocare una finale agli Europei contro la tua compagna. Diciamo che, certamente, almeno una di noi sarebbe felice dopo la partita!".

