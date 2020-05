Evra: "Da piccolo vivevo in strada a Parigi e ho chiesto l'elemosina, non me ne vergogno"

L'ex Juventino Patrice Evra ha rivelato di aver avuto un'infanzia difficile, vissuta anche per le strade della capitale francese. Un mondo che non rimpiange e che non si vergogna di raccontare: "La strada mi ha reso l'uomo che sono. Per le strade ho imparato a essere forte".

Momento di confessione per Patrice Evra tramite il podcast del Manchester United, che racconta la sua gioventù a Parigi come riporta TuttoSport, in un passato decisamente difficile

Avevo molti fratelli e sorelle e vivere per le strade di Parigi non era facile. Mio fratello Dominique lavorava da McDonald's, andavo lì così dividevamo il cibo

Questa è solo una delle confessioni che l'ex terzino della Juve ha lasciato al podcast, riportate da TuttoSport, non nascondendo difficoltà e momenti bui.

Non ho paura di dire che ho chiesto l'elemosina. Mi mettevo davanti ai negozi e chiedevo una moneta a chi passava. Alcune persone in tv mi vedono come una superstar, ma in realtà per strada ho davvero imparato tanto

Il calciatore francese più volte afferma che proprio la strada l'ha in qualche modo fatto crescere a livello umano, lì dice, ha imparato ad essere forte.

Ma non cambierei nulla, ero sempre felice. Mi ha reso l'uomo che sono. Per le strade ho imparato a essere forte. Non sono una vittima, non voglio che la gente mi ami perché dico queste cose. Voglio motivare i bambini a non mollare. Se credi in te stesso, farai qualsiasi cosa. Questo è tutto

