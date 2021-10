Rivelazione shock di Patrice Evra: l'ex difensore di Manchester United e Juventus ha raccontato al Times, nel corso di un'intervista rilasciata per promuovere l'uscita della propria autobiografia (I Love This Game), di essere stato vittima di abusi sessuali all'età di 13 anni da parte del preside del suo liceo. "Credendo che stessi dormendo - racconta l'ex giocatore francese - ha passato le mani sotto la mia coperta e ha cercato di toccarmi. L'ultima notte a casa sua, quando ha saputo che sarei tornato a casa, ha finito per riuscirci". Evra precisa inoltre che, ai tempi, era stato ospitato dal preside per evitare i lunghi spostamenti da casa fino alla scuola e che solo ora, all'età di 40 anni, è riuscito a parlare pubblicamente di quei drammatici episodi.

"Per mia mamma è stato uno shock"

"Mia mamma è uscita devastata da questa cosa. Devo ancora dirlo ad alcuni dei miei fratelli, sorelle e amici intimi. Non voglio che le persone provino pietà. È una situazione difficile. Una madre non si aspetta certo di sentire dal proprio figlio un particolare del genere. È stato un grande shock per lei. Mi ha anche detto di non metterlo nel libro, ma le ho spiegato che l'ho fatto per gli altri ragazzi: mi ha capito".

L'appello di Evra

"Voglio che i ragazzi abbiano il coraggio di parlare e non si sentano in colpa, perché io mi sono sempre sentito in colpa. Non ho paura di dire che non parlarne mi ha fatto sentire un codardo negli anni a venire".

