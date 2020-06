Fabio Cannavaro: “Gattuso merita un trofeo, Sarri bravissimo a cambiare Mertens”

L'ex di lusso di Juventus-Napoli dice la sua in vista del big match di mercoledì, valido per la finale di Coppa Italia sulle pagine di Corriere dello Sport.

Il tifo

Non ho più l’età per tifare: però è chiaro che se c’è la squadra della mia città in campo ed il suo allenatore è Gattuso, allora non posso che aver piacere che a vincere siano loro. Anche perché penso che Rino meriti la soddisfazione di godersi un trofeo».

La ripresa

Che sarebbe stato complicato tornare in campo dopo cento giorni circa. Una sosta lunghissima, insolita, unica, riempita da allenamenti differenziati e individuali e poi da quelli collegiali che sono arrivati dopo. C’è stato chi ha corso tanto all’inizio, chi l’ha fatto dopo aver carburato, chi si è spento alla distanza».

I pronostici

E io dico 50% a testa. Ma non sono diplomatico, lo penso davvero: è così, le finali non hanno favorite, le possono determinare piccoli dettagli. E poi adesso non è proprio il caso di sbilanciarsi, ne sappiamo ancora poco, le incognite sono tantissime. Neanche un allenatore è in grado di leggere la condizione dei propri uomini. Diciamo che rispetto al Napoli la Juve ha l’obbligo di fare la partita. E anche di vincere

I protagonisti

Insigne per il Napoli e Cristiano Ronaldo per la Juventus. Perché Lorenzo ha la capacità di spaccare la partita anche da solo; e perché CR7 non resta mai due gare di seguito senza segnare

Mertens

Sarri gli ha cambiato la vita, gli ha aperto un mondo, e lui è stato bravissimo a cogliere quell’occasione e a sfruttarla in maniera imperiale. Attacca lo spazio, la porta e la trova. Ma lei m‘aveva detto che potevo scegliere due calciatori

