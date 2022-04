vecchio “Fair Play Finanziario”. È cambiato anche il nome, visto che ora le nuove norme faranno riferimento al nuovo “Vogliamo la sostenibilità del sistema, per adesso non l’equilibrio competitivo. Nei prossimi anni ragioneremo anche sull’equilibrio competitivo, ma è un tema davvero complesso” – ha spiegato in una nota l’ente che governa il calcio continentale. Ma per comprendere al meglio ciò che varia a livello di normative e parametri per i nostri club è meglio andare nello specifico e analizzare il quadro punto per punto. L’ufficialità è arrivata nella giornata di giovedì 7 aprile. La UEFA ha deciso di modificare il sistema che controlla i conti dei club europei, modificando in modo deciso e sostanziale ilÈ cambiato anche il nome, visto che ora le nuove norme faranno riferimento al nuovo “ regolamento UEFA Licenze per Club e Sostenibilità Finanziaria ”. “” – ha spiegato in una nota l’ente che governa il calcio continentale. Ma per comprendere al meglio ciò che varia a livello di normative e parametri per i nostri club è meglio andare nello specifico e analizzare il quadro

1) Quando è stata approvata la riforma e quando entrerà in vigore?

L’esecutivo dell’UEFA ha approvato giovedì 7 aprile questa riforma, che entrerà in vigore dal primo di giugno, quindi tra meno di due mesi. Va specificato che andrà a regime gradualmente, nel giro di un triennio. Nel 2023/24 sarà ammessa una spesa del 90% del fatturato, nel 2024/25 dell’80%, nel 2025/26 del 70%, che l’obiettivo finale.

2) Quali sono i tre pilastri su cui si basa?

Tre principi fondamentali seguiti dall’UEFA nel suo piano finanziario per garantire efficacia a questa “sanatoria”: solvibilità, stabilità e controllo dei costi. Tutto ovviamente legato al post pandemia, per rimettere in piedi un sistema che stava traballando pericolosamente.

3) Solvibilità: cosa significa e cosa cambia?

Solvibilità finanziaria e cioè in parole povere il pagamento puntuale dei debiti. Durante la pandemia il sistema calcio in Europa ha perso circa 7 miliardi di euro. E tanti club hanno visto aumentare i loro debiti verso banche o verso enti creditizi. Allora saranno previsti quattro controlli da parte dell’UEFA ogni anno: marzo, giugno, settembre e dicembre, per permettere un massimo di 90 giorni (tre mesi) per estinguere un nuovo debito ai club. Ovvio che questa parte è atta a proteggere i creditori e a permettere investimenti sostenibili e meno rischiosi del recente passato.

4) Stabilità: cosa significa e cosa cambia?

Diciamo che è la vecchia regola del “pareggio di bilancio” tanto cara al FPF, ma declinata meglio. Prima per i club era ammesso un deficit di massimo 30 milioni nel triennio. Ora i milioni sono raddoppiati (sono diventati 60, addirittura 90 per i club in buona salute finanziaria e cioè senza debiti), ma in questi 60 di deficit, a differenza del passato, sono incluse anche quelle che prima erano spese “virtuose”, come investimenti su stadi, giovani, donne, donazioni. Insomma non si possono “coprire” i conti con altri giri di denaro. Occhio anche al patrimonio netto, che se risulta negativo nel bilancio del club dovrà migliorare di almeno il 10% entro l’anno successivo. Cosa fondamentale: il calcolo non avverrà più sul bilancio della stagione, ma sull’anno solare. In sostanza non si considererà più il risultato di bilancio del triennio 2023/24, 2024/25 e 2025/26, ma si verrà tenuto conto di quello del triennio formato dai singoli anni solari 2023, 2024 e 2025.

5) Controllo costi: cosa significa e cosa cambia?

Ultimo e più importante il controllo dei costi, quello chiamato (precisiamolo subito: in modo errato) “Salary Cup”. Si tratta dell’analisi delle spese di ogni squadra (stipendi giocatori, allenatori, staff, commissioni agli agenti, spese di mercato ecc) che devono essere parametrate ai ricavi. In particolare e detto in maniera più semplice possibile: nel corso dell’anno solare un club potrà spendere al massimo fino al 70% dei propri ricavi. Come detto in precedenza, l’attuazione sarà graduale e vedrà la percentuale al 90% nel 2023/2024, all’80% nel 2024/2025 e al 70% nel 2025/2026.

6) Ma sarà un Salary Cup con modello statunitense?

No. Ed è proprio questo il punto. Il Salary Cup americano, preso spesso ad esempio come modello di equità non ha niente a che vedere con questo sistema. Tanto è che gli stipendi dei giocatori e degli allenatori non hanno limiti o confini e non c’è una spesa massima da rispettare. Basta solo calibrare spese ed entrate.

7) Che sanzioni sono previste per chi non rispetta i parametri?

L’UEFA ha stabilito una serie di sanzioni prestabilite. Multe progressive in relazione sia alle violazioni che alla recidività. Sanzioni sportive (divieto di schierare dei giocatori, esclusioni dai tornei, retrocessione da una coppa a un’altra) e ovviamente economiche. Ma la priorità è punire dal punto di vista sportivo chi non rispetta i vari parametri di questo sistema.

8) I club italiani sono avvantaggiati o svantaggiati da questa riforma?

Sicuramente, vista la situazione di indebitamento attuale, svantaggiati. Italia, Spagna e Turchia sono le nazioni messe peggio da questo punto di vista. Mantenere al 70% dei ricavi le spese dei nostri top club sarà molto complicato, anche perché in Italia i ricavi sono ormai nettamente inferiori rispetto ad altri Paesi, come Premier League, o ad altri club di prima fascia come il Bayern Monaco (che ha un modello tra l’altro decisamente sostenibile) o PSG (che vive di auto sponsorizzazioni).

9) I top club tipo City o PSG sono avvantaggiati o svantaggiati da questa riforma?

In realtà non sono avvantaggiati, ma possono continuare a vivere nella loro “comfort zone”. Questa nuova riforma non li penalizza in alcun modo. Nel senso che avendo ricavi alti, spesso migliorati dalle loro sponsorizzazioni, possono continuare a spendere tanto nell’acquisto dei loro calciatori. I costi di gestione sono alti, ma sono club con proprietà poco indebitate e che possono coprire facilmente i loro debiti. Il City poi, giocando nel campionato più ricco del mondo, ha ancora più guadagni rispetto al PSG.

10) Super acquisti ancora possibili in Serie A?

È la domanda che sorge spontanea dopo tutto quello che ci siamo detti. I nostri club potranno ancora permettersi i campioni più costosi con un sistema che controlla così tanto solvibilità, sostenibilità e costi? Molto, molto difficile nella situazione attuale. I nostri club (e speriamo sia di ulteriore stimolo questa riforma) devono mantenere controllati i monte ingaggi, valorizzare i loro prodotti dei settori giovanili e investire in strutture che permettano guadagni costanti e ricavi puliti e duraturi. Le perdite della pandemia sono state pesanti in Serie A e attualmente non consentono investimenti folli alle nostre società più quotate.

