Le ultime voci riguardano la Supercoppa Italiana. L'Arabia Saudita è disposta a offrire circa 200 milioni di euro per il rinnovo pluriennale (si parla di un 3+3) dell'accordo sulla competizione, evento che ha già ospitato nelle edizioni 2018 e 2019. Un'offerta monstre, legata anche al cambio di format della Supercoppa, che supera di gran lunga quello attuale (20 milioni più bonus per tre anni). Il tutto a pochi giorni dall'ufficializzazione dell'acquisizione del Newcastle da parte del fondo dovrano PIF. I Sauditi si lanciano a capofitto nel mondo del calcio, ma in simultanea si stanno muovendo da tempo anche su altri sport molto seguiti, come la Formula 1, la boxe, il wrestling. Non è frutto del caso, ma di un lungo processo di colonnizzazione atto anche al cosiddetto "Sport Washing", ovvero il tentativo da parte di uno Stato di ripulire la propria immagine internazionale attraverso lo sport (l'esempio più recente riguarda il Qatar).

Newcastle, che affare: diventerà il club più ricco del mondo

Il fondo sovrano dell'Arabia Saudita PIF (Public Investment Fund) ha ora il suo club di Premier League. Il Newcastle United è stato ceduto dall’imprenditore Mike Ashley per una cifra di circa 300 milioni di sterline ad una compagine azionaria che vede il fondo saudita proprietario dell’80% delle quote e i britannici PCP Capital Partners e RB Sports & Media del 10% ciascuno. Yasir Al-Rumayyan, governatore del fondo e capo del gruppo petrolchimico Aramco, già partner della Formula 1, è il nuovo presidente non esecutivo del club inglese, mentre Amanda Staveley di PCP Capital Partners presiede il consiglio di amministrazione. Si tratta di una svolta epocale, dato che il valore di questo fondo è stimato intorno ai 430 miliardi di dollari (circa 370 miliardi di euro): il Newcastle sta per diventare il club più potente al mondo, surclassando anche i giganti guidati dagli sceicchi, dal PSG al Manchester City.

New Newcastle directors Amanda Staveley and Mehrdad Ghodoussi at St. James Park Credit Foto Getty Images

Il calcio interessa, gli esempi sono molti

Il tutto parte dal calcio e dall'idea del principe ereditario Mohammed bin Salman, che cinque anni orsono ha lanciato il piano generale del Regno Saudita "Vision2030", un piano strategico studiato per ridurre la dipendenza economica dell'Arabia dal petrolio. Un progetto che ha visto il Paese arabo sempre più protagonista nel mondo del calcio: dalle Supercoppe Italiane ospitate, alle ingenti sponsorizzazioni per eventi della Federcalcio spagnola, all’amichevole di lusso fra Argentina e Brasile, all'acquisizione di Sebastian Giovinco, senza dimenticare le poco celate ambizioni di rinnovare l’assetto del calcio a livello globale con l’organizzazione della nuova Coppa del Mondo per club. Tutte mosse pensate con lo stesso concetto di fondo: partire dal calcio, la disciplina con più appeal al mondo, per entrare a piccoli passi nel circolo di comando dello sport internazionale.

Juventus-Lazio Supercoppa Credit Foto Getty Images

Formula 1: dal caso McLaren al Gran Premio d'Arabia

Un altro caso eclatante ha riguardato la Formula 1. Il gruppo McLaren, scuderia storica e molto conosciuta, ha ricevuto di recente un’iniezione di liquidità di ben 550 milioni di sterline dal Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita, proprio lo stesso del Newcastle, e da un numero non ben identificato di investitori privati. Stando a quanto comunicato dalla McLaren nei mesi scorsi, ben 400 milioni di sterline sono stati ottenuti proprio dal solo PIF. Dal 2020 l'Arabia Saudita è entrata in F1 come sponsor con Aramco, la compagnia petrolifera controllata dal PIF. Ed inolte il paese ospiterà per la prima volta nella storia un Gran Premio di Formula 1, a dicembre, sul circuito cittadino della cittá portuale di Jeddah.

Lando Norris (McLaren) - GP Turchia 2021 Credit Foto Getty Images

Boxe, WWE, tennis: siamo solo all'inizio

Uno studio del quotidiano britannico Guardian ha rivelato che l'Arabia Saudita negli ultimi 10 anni ha speso almeno 1,5 miliardi di dollari in eventi sportivi internazionali di alto profilo nel tentativo di rafforzare la propria reputazione e di consolidare la propria presenza a livello planetario. Ad esempio l'incontro di boxe noto come "Clash on the Dunes" tra Andy Ruiz Jr e Anthony Joshua nel 2019 oppure il contratto decennale da 500 milioni di dollari con la World Wrestling Entertainment firmato nel 2014 (con eventi pubblicizzati e famosi come la Royal Rumble della WWE o una sorta di Coppa del Mondo della WWE, con otto dei migliori wrestler fra Smackdown e Raw che si sono affrontati sul palco di Riyadh). Ma anche scacchi, golf, biliardo, ippica, e perfino tennis, visto che prima della seconda ondata pandemica si sarebbero dovuti affrontare a Jeddah Rafael Nadal e Novak Djokovic in un match di esibizione denominato "King Slam tennis Championship". La sensazione resta la medesima: l'Arabia ha iniziato la sua lunga scalata verso la leadership nello sport mondiale e il Newcastle è solo il primo passo verso l'obiettivo reale.

