La Federcalcio degli Stati Uniti ha istituito una task force per prevenire abusi e molestie nei confronti delle donne che si stanno rivelando ormai sistematici. A presiederla sarà Mana Shim, ex giocatrice della National Women's Soccer League e della nazionale statunitense Under 23. L'USSF ha creato la task force per la sicurezza delle calciatrici in seguito a un rapporto pubblicato il 3 ottobre dall'ex procuratore generale degli Stati Uniti ad interim Sally Yates.

Cinque dei 10 allenatori della NWSL nel 2021 sono stati licenziati o si sono dimessi a causa di accuse di cattiva condotta e anche la commissioner della NWSL Lisa Baird si è dimessa.

Amo questo sport e credo che in questo momento abbiamo un'opportunità per proteggere le giocatrici e stabilire un nuovo standard per tutti gli sport. Non abbiamo tempo da perdere"

"Il rapporto di Sally Yates ha chiarito che per troppo tempo i leader dell'ecosistema calcistico, incluso lo US Soccer, non si sono presi la responsabilità di proteggere i giocatori. Ma credo nella capacità di cambiamento. In qualità di leader della task force, mi impegno a garantire non solo l'attuazione delle raccomandazioni di Yates, ma anche il superamento di esse. Dobbiamo trovare le cause profonde dei fallimenti sistemici del nostro sport e agire a tutti i livelli, dal gioco giovanile a quello professionistico".

