è prossimo al rientro in campo. Dopo 8 mesi di stop per la lesione al crociato anteriore del ginocchio sinistro subita a Roma il 9 gennaio scorso, il nuovo numero 7 della Juventus è atteso tra i titolari per inizio settembre . La sua assenza è pesata come un macigno per la Nazionale Italiana che non è riuscita a strappare il pass per i Mondiali, perdendo contro la Macedonia, e pure per il club bianconero che è rientrato tra le prime 4 senza però brillare e perdendo la finale di Coppa Italia. Nonostante gli arrivi di Di Maria e Pogba, i riflettori saranno puntati proprio su Chiesa. I tifosi infatti sono curiosi di scoprire in che condizioni sarà, se sarà il giocatore visto prima dell’infortunio e se potranno fondare su di lui le loro speranze. L’ex Fiorentina si sta allenando a parte in Italia e si sta impegnando al massimo per recuperare nei tempi previsti. Mentre i compagni sono negli Stati Uniti ha però deciso di farsi un regalo: una nuova auto. E che auto!