Dai campi di calcio della provincia bresciana al successo sul palco di Sanremo. Sabato sera Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, ha vinto il Festival della canzone italiana 2022 con "Brividi", portata all'Ariston in coppia con Mahmood. Forse non tutti, però, conoscono il suo passato da promettente difensore centrale: nato il 10 febbraio 2003 e grande tifoso della Roma, il cantante ha iniziato a tirare i primi calci nella Feralpisalò (oggi in Serie C) per poi diventare capitano degli Allievi Regionali Élite della squadra di Padenghe sul Garda, la Vighenzi Padenghe.

Ad

Poi la svolta nel mondo della musica con i primi contatti con le etichette milanesi e con i primi tormentoni, tra cui "Notti in bianco" (singolo di debutto), "La canzone nostra (singolo di debutto) e "Mi fai impazzire", sei volte disco di platino.

Serie A Inter-Milan, 5 verità: Maignan gran colpo, corsa Scudetto riaperta UN' ORA FA

Le parole di Vittorio Sandrini, suo ex allenatore alla Vighenzi

"Chiese un incontro a me, che ero il suo mister da un paio di anni, e al responsabile del settore giovanile, Alberto Locatelli. Ci disse che si era sempre trovato molto bene, che gli sarebbe dispiaciuto lasciarci, ma che aveva scelto la musica. Sapevamo che cantava, alcune tracce si potevano trovare sul suo canale YouTube. Di ritorno dalle trasferte in pullman i ragazzi intonavano spesso 'Notti in bianco', non capivamo quanto ci credesse. Stava lasciando una strada che gli dava prospettive per un'altra che non portava con sé alcuna garanzia di successo. Pensavo fosse uno scherzo, invece sette mesi dopo mi sono ritrovato ad ascoltare un suo pezzo in radio mentre ero in macchina. Gli telefonai subito, colmo di emozione. Una storia incredibile, penso che nemmeno lui potesse aspettarselo. Figuriamoci noi" [Corriere della Sera]

Mihajlovic: "Ibra? A Sanremo ha cantato da schifo"

Calciomercato Zaniolo-Juve, appuntamento in estate: due carte per tentare la Roma 2 ORE FA