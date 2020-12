Robert Lewandowski è il FIFA The Best 2020, un trofeo che lo ripaga nell’anno in cui France Football – per la prima volta dal 1956 – ha deciso di non assegnare il Pallone d’Oro. Il centravanti del Bayern ha vinto in maniera larga (52 punti contro i 38 di Ronaldo e i 35 di Messi) ma non tutti i capitani e gli allenatori delle Nazionali incaricati ad eleggere il miglior calciatore dell’anno (e il miglior allenatore dell’anno) hanno dato la loro preferenza per il polacco.

Se Lewandowski non ha inserito né Messi, né Ronaldo nella sua top 3 preferendo premiare l’ex compagno di squadra Thiago Alcantara, Neymar e Kevin De Bruyne, sono le scelte di Cristiano Ronaldo e Leo Messi a destare curiosità. Già perché il fuoriclasse della Juventus ha votato per Lewandowski, Mbappé e a sorpresa per il rivale di una vita Leo Messi piazzato al secondo posto dietro al polacco ma davanti al giovane fuoriclasse del PSG. Leo Messi, che nel 2019 aveva dato il proprio secondo voto a Cristiano Ronaldo, invece quest’anno non ha inserito CR7 nel suo podio di preferenze scegliendo di dare la propria preferenza a Neymar, Mbappé e Lewandowski (solo terzo dietro ai due assi del Paris Saint Germain).

Mancini ignora Lewandowski

Se quasi tutti i capitani delle top Nazionali coinvolte nel voto hanno inserito nella propria top 3 Lewandowski, chi ha snobbato Messi è il capitano dell'Italia e della Juventus Giorgio Chiellini che ha scelto di votare per il trio Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Sergio Ramos. Restando in ambito italiano il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini non ha inserito nella propria top three il bomber polacco votando per il terzetto Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar.

Come Klopp è riuscito a spuntarla con Flick

Una delle grandi sorprese della serata è stata senza dubbio il premio come miglior allenatore a Jürgen Klopp davanti a Hansi Flick, tecnico del Bayern capace di vincere tutto dopo essere subentrato a novembre 2019 al posto di Nico Kovac. Spulciando i voti si nota come Klopp abbia ricevuto più preferenze di Flick da allenatori (686 a 582) e capitani (666 a 583) mentre Flick abbia attratto un maggior numero di voti da rappresentanti dei media (782 contro i 578 di Klopp) e fans (468.611 contro i 410.190 di Klopp). Alla fine entrambi hanno chiuso con il medesimo ammontare di punti: 24 ma Klopp l’ha spuntata perché in caso di parità il criterio ritenuto più rilevante è il voto dei ct delle Nazionali che hanno votato in massa per il tecnico dei Reds, che così ha bissato il trionfo del 2019.

