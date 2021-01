Svolta nel mondo del calcio. La FIFA ha confermato che, in occasione del Mondiale per Club, in programma in Qatar dall’1 all’11 febbraio 2021, alle squadre sarà consentito di utilizzare una sostituzione aggiuntiva in casi di "commozione cerebrale". La FIFA Club World Cup sarà, dunque, la prima competizione internazionale a testare i rinnovati protocolli in caso di commozione cerebrale.

Il comunicato

"La FIFA conferma che sperimenterà ulteriori sostituzioni permanenti per casi di commozione cerebrale effettiva o sospetta durante la FIFA Club World Cup, che si terrà in Qatar dall’1 all’11 febbraio 2021, diventando così la prima competizione internazionale a testare la procedura.

A seguito del contributo della FIFA e di un’ampia consultazione con le principali parti interessate, i protocolli per le sostituzioni in casi di commozione cerebrale sono stati approvati in occasione dell’Annual Business Meeting (ABM) dell’IFAB nel dicembre 2020 al fine di:

inviare un messaggio forte che, in caso di dubbio, il giocatore deve essere sostituito;

impedire a un giocatore di subire un’altra commozione cerebrale durante la partita, poiché più incidenti alla testa possono avere conseguenze molto gravi;

ridurre la pressione sul personale medico che dovrebbe effettuare una rapida valutazione;

stabilire una procedura semplice che può essere applicata a tutti i livelli del gioco.

In linea con la circolare IFAB n.21, la FIFA implementerà un protocollo in cui ogni squadra potrà utilizzare un massimo di un cambio per commozione cerebrale a partita; tale sostituzione potrà essere effettuata indipendentemente dal numero di sostituzioni già utilizzate.

La FIFA ha inoltre confermato le cinque sostituzioni anche per il Mondiale per Club. Il sorteggio per le partite della competizione sarà effettuato il prossimo 19 gennaio alle ore 16.00 a Zurigo. Parteciperanno il Bayern Monaco (vincitore della Champions League) che debutterà direttamente in semifinale così come la vincitrice della Copa Libertadores sudamericana (semifinali River Plate-Plameiras e Boca Juniors-Santos). Per l'Oceania vi saranno i neozelandesi dell'Auckland City, per l'Africa gli egiziani dell'Al-Ahly, per l'Asia i coreani dell'Ulsan Hyundai, per il Nord e Centroamerica i messicani del Tigers Uanl e infine l'Al-Duhail in rappresentanza del Qatar, paese ospitante.

