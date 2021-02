Il Tigres ringrazia André-Pierre Gignac (doppietta) e si guadagna il biglietto per la semifinale del Mondiale per Club, rassegna che si è aperta quest’oggi in Qatar e in cui lunedì farà il proprio debutto anche il Bayern Monaco campione d’Europa di Hansi Flick. Il 35enne ex attaccante di Tolosa e Olympique Marsiglia è stato il mattatore della sfida andata in scena allo stadio Ahmed bin Ali di Al Rayyan e dove la formazione messicana ha regolato 2-1 i sudcoreani dell’Ulsan Hyundai.