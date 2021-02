Ancora un gol di Gignac e i messicani del Tigres raggiungono la finale del Mondiale per club. Dopo le due reti realizzate ai quarti contro l'Ulsan Uyundai, l'ex attaccante del Marsiglia e della Nazionale francese è stato decisivo anche contro il Palmeiras (fresco vincitore della Copa Libertadores) con il rigore della vittoria. In attesa della vincente della sfida Al-Ahly-Bayern Monaco, il Tigres UANL diventa la prima squadra messicana a raggiungere la finale del Mondiale per club.