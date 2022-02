Calcio

Mondiale per club 2021, Al Hilal-Al Ahly 0-4: due rossi e quattro gol, egiziani al 3° posto. Gli highlights

MONDIALI PER CLUB - Sauditi favoriti, ma a passare sono gli egiziani che sfrutta anche il fatto che l'Al Hilal gioca in 9 già dopo 28 minuti per i rossi diretti comminati a Matheus Pereira e Kanno. Poi si scatenano Yasser Ibrahim (doppietta), Abdelkader e El Solia.

00:02:07, un' ora fa