Calcio

Mondiale per club 2021, Al Hilal-Chelsea 0-1 - Lukaku "alla Pippo Inzaghi": il gol che porta il Chelsea in finale

MONDIALE PER CLUB - Basta un gol di Lukaku per staccare il biglietto per la finalissima del Mondiale per club dove il Chelsea incontrerà il Palmeiras. Finisce 1-0 con gol dell'ex Inter che si beffa di un clamoroso errore della difesa dei sauditi.

00:00:22, 21 minuti fa