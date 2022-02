Ilè entrato nel vivo con l'inizio del programma delle semifinali. La prima ha visto iltrionfare dopo il 2-0 sugli egiziani dell'Al Ahly , con i brasiliani che ci riprovano dopo essersi fermati proprio in semifinale lo scorso anno quando furono fermati dai messicani del Tigres UANL di Gignac . Ma chi sfiderà ora il Palmeiras? Da una parte ci sono i sauditi dell', squadra da non sottovalutare, venendo inoltre allenata dall'ex tecnico del Monacoche, qualche anno fa, portò il Monaco a disputare una semifinale di Champions League. Dall'altra parte, invece, c'è ilche cerca l'ennesimo trofeo internazionale consecutivo dopo aver conquistato Champions League e Supercoppa europea negli ultimi mesi . È un Chelsea un po' incerottato però quello arrivato negli Emirati Arabi, in primis senzatrovato positivo al covid dopo l'ultimo turno di FA Cup. Mancherà (forse) ancheche ha vinto solo qualche ora fa la Coppa d'Africa col suo Senegal . Il vice di Tuchel però ha detto che non è certo che ci sia Kepa al suo posto e che ci vuole ancora pensare...

AL HILAL (4-2-3-1): Al Muaiouf; Abdulhamid, Hyun-Soo, Al Bulaihi, Al Shahrani; Kanno, G.Cuéllar; Marega, Matheus Pereira, S.Al Dawsari; Ighalo. All. Leonardo Jardim

CHELSEA (4-3-3): Kepa Arrizabalaga; Azpilicueta, A.Christensen, Rüdiger, M.Sarr; Kovavic, Jorginho, Mount; Ziyech, R.Lukaku, Hudson-Odoi. All. Arno Michels (Thomas Tuchel non ci sarà perché positivo al covid)

Arbitro: César Arturo Ramos (Messico)

Purtroppo nessuno in Italia ha acquisti i diritti televisivi del Mondiale per club di questa stagione. Il match tranon sarà quindi visibile legalmente né in tv nemmeno in streaming. Non resta che seguire la semifinale dalla nostra DIRETTA SCRITTA