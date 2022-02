Infantino, ma tutto è stato posticipato a data da destinarsi. Si torna al vecchio format con Abu Dhabi ad accogliere le squadre campioni dei propri continenti. Abbiamo il Chelsea vincitore Palmeiras vincitore della Copa Libertadores, e poi ancora gli egiziani dell'Al Ahly vincitori della Champions League africana, i sauditi dell'Al Hilal vincitori della Champions League asiatica e i messicani del Monterrey vincitore della Concacaf Champions League. Ci sono anche due squadre, per così dire, invitate. L'Al Jazira, vincitrice del campionato degli Emirati Arabi Uniti, che entra come squadra del Paese ospitante e il Pirae. Squadra di Tahiti che rappresenta l'Oceania. Il Pirae è stato infatti scelto dalla Federazione oceanica in sostituzione ai neozelandesi dell'Auckland City che hanno rinunciato a presenziare al Mondiale per club per il secondo anno consecutivo. Per le normative covid della Nuova Zelanda, infatti, non sarebbero potuti rientrare per tempo dagli Emirati per giocare il campionato, dovendo osservare un lungo periodo di quarantena prima di entrare effettivamente nel Paese. Con un po' di ritardo scatta il Mondiale per club 2021, rinviato da dicembre a febbraio causa covid e altri incastri nel fitto calendario internazionale. Questa, infatti, doveva essere la prima edizione a 24 squadre voluta da, ma tutto è stato posticipato a data da destinarsi. Si torna al vecchio format conad accogliere le squadre campioni dei propri continenti. Abbiamo ilvincitore della Champions League , per la seconda volta consecutiva ilvincitore della Copa Libertadores, e poi ancora gli egiziani dell'vincitori della Champions League africana, i sauditi dell'vincitori della Champions League asiatica e i messicani delvincitore della Concacaf Champions League. Ci sono anche due squadre, per così dire, invitate. L', vincitrice del campionato degli Emirati Arabi Uniti, che entra come squadra del Paese ospitante e il. Squadra di Tahiti che rappresenta l'Oceania. Il Pirae è stato infatti scelto dalla Federazione oceanicache hanno rinunciato a presenziare al Mondiale per club per il secondo anno consecutivo. Per le normative covid della Nuova Zelanda, infatti, non sarebbero potuti rientrare per tempo dagli Emirati per giocare il campionato, dovendo osservare un lungo periodo di quarantena prima di entrare effettivamente nel Paese.

Ad

Calendario e risultati

FIFA Club World Cup Il Palmeiras è la prima finalista: 2-0 all'Al Ahly 20 ORE FA

Finale

-sabato 12 febbraio, 17:30 - CHELSEA-PALMEIRAS;

Semifinali

Viega esulta per il gol in Palmeiras-Al Ahly - Mondiale per club 2021 Credit Foto Getty Images

Finali piazzamenti

-Finale 5°/6° posto MONTERREY-AL JAZIRA 3-1 (4' aut. Sultan, 11' R.Funes Mori, 25' Montes; 90+1 Bruno)

-sabato 12 febbraio, 14:30 - AL HILAL-AL AHLY finale 3°/4° posto;

Palmeiras in finale! Gli highlights del 2-0 sull'Al Ahly

Secondo turno

-AL AHLY-MONTERREY 1-0 (53' Hany);

-AL HILAL-AL JAZIRA 6-1 (14' A.Diaby; 36' Ighalo, 40' Matheus Pereira, 57' Kanno, 77' Al Dawsari, 88' Marega, 90+2 André Carrillo);

Ighalo esulta per il gol in Al Hilal-Al Jazira - Mondiale per club 2021 Credit Foto Getty Images

Primo turno

-AL JAZIRA-PIRAE 4-1 (5' Al-Ameri, 25' Al-Attas, 41' Kosanovic; 48' aut. Rabii; 63' A.Diaby);

Dove guardare il Mondiale per club in tv e live streaming

Purtroppo nessuno in Italia ha acquisti i diritti televisivi del Mondiale per club di questa stagione. I match non saranno quindi visibile legalmente né in tv nemmeno in streaming. Non resta che seguire tutte le gare con le nostre DIRETTE SCRITTE.

Lukaku: "Voglio rimanere al Chelsea per altri 10 anni"

Coppa d'Africa Mané, donazione per un ragazzo in fin di vita: ora è salvo IERI A 17:44