Calcio

Mondiale per club 2021, Monterrey-Al Jazira 3-1: gli highlights della finale 5°/6° posto

MONDIALE PER CLUB - I messicani del Monterrey chiudono il loro Mondiale per club con il 5° posto dopo aver battuto l'Al Jazira per 3-1 nella finalina per il piazzamento. Rayados a segno con Sultan (autorete), Funes Mori e Montes. Di Bruno la rete della bandiera per la squadra "di casa".

00:01:30, 23 minuti fa