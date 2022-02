Il Chelsea si laurea campione del mondo per la prima volta nella sua storia dopo l'occasione persa 10 anni fa contro il Corinthians. Questa volta, un'altra brasiliana sul suo cammino, il Palmeiras, sconfitto non senza difficoltà. I Blues hanno infatti bisogno di spingersi fino ai tempi supplementari dopo il botta e risposta nella ripresa Lukaku-Veiga (su rigore). Al 117' il penalty decisivo di Havertz per il 2-1.

Chelsea vs Palmeiras Credit Foto Getty Images

Il tabellino

CHELSEA-PALMEIRAS 2-1 d.t.s. (1-1)

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Christensen (91' Sarr), Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Kovacic (91' Ziyech), Hudson-Odoi (77' Saul Ñiguez); Mount (31' Pulisic), Havertz; Lukaku (76' Werner). All.: Tuchel.

Palmeiras (3-4-3): Weverton; Marcus Rocha (118' Deyverson), Gustavo Gomez, Luan, Piquerez; Danilo, Zé Rafael (60' Jailson); Dudu, Veiga (78' Eduard Atuesta), Scarpa; Rony (77' Wesley). All.: Abel Ferreira.

Arbitro: Chris Beath (Australia).

Gol: 54' Lukaku (C), 64' rig. Veiga (P), 117' rig. Havertz (C).

Assist: Hudson-Odoi (C, 1-0).

Note - Recupero: 3+5+1+6. Espulso: 126' Luan (P) per atterramento. Ammoniti: Wesley, Luan, Eduard Atuesta, Havertz.

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

24' - DUDU! Il numero 7 del Palmeiras si gira su Azpilicueta e, dal limite, lascia partire una bordata spentasi di poco alta sopra la traversa. Pericolosa la "Palestra Italia"!

27' - OCCASIONE DIVORATA DAL PALMEIRAS! Sugli sviluppi di un ficcante contropiede, ancora Dudu va al tiro, ma perdendo i tempi giusti a tu per tu con Christensen.

45'+1 - BORDATA DA FUORI DI THIAGO SILVA! Che parata di Weverton, costretto ad allungarsi per deviare la palla in corner con la punta dei guantoni!

49' - RÜDIGER CI PROVA DAI 25 METRI! Staffilata che, tuttavia, termina di poco alta sopra la traversa.

54' - GOL DEL CHELSEA CON ROMELU LUKAKU! Ancora lui, come nella semifinale contro l'Al Hilal: questa volta, cross col contagiri di Hudson-Odoi dalla sinistra e stacco imperioso dell'ex Inter, che prende il tempo a Luan e insacca: 1-0!

Romelu Lukaku, Chelsea - Palmeiras Credit Foto Getty Images

64' - GOL DEL PALMEIRAS CON RAPHAEL VEIGA SU RIGORE! Penalty assegnato piuttosto generosamente (dopo il VAR-check) per un presunto tocco di mano in area di Thiago Silva in elevazione su Gustavo Gomez. Dal dischetto, Veiga spiazza Mendy e fa 1-1!

73' - PULISIC DALLE RETROVIE! Rasoterra che fa la barba al palo su appoggio di Lukaku: che occasione per il Chelsea!

117' - GOL DEL CHELSEA CON HAVERTZ SU CALCIO DI RIGORE! Penalty assegnato dopo il VAR-check per un "mani" di Luan in area di rigore. Dal dischetto, l'ex Bayer Leverkusen non sbaglia: 2-1 e Chelsea campione del mondo!

Havertz esulta per il gol su rigore in Chelsea-Palmeiras - finale Mondiale per club 2021 Credit Foto Getty Images

Il momento social

Il migliore

Hudson-Odoi. Distributore automatico di cross. Perfetto quello pennellato sulla testa di Lukaku. Poi Tuchel, inspiegabilmente, lo toglie dal mazzo al 77'.

Il peggiore

Luan. Si fa sovrastare da Lukaku sul gol, causa il penalty della sconfitta e, poco prima del triplice fischio, fa di tutto (riuscendoci) per farsi espellere. En plein.

