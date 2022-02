Palmeiras che, venuti negli Emirati Arabi Uniti senza il fenomeno Endrick, appena 15enne, si sono sbarazzati degli egiziani dall'Al Ahly per 2-0. Decidono il match Viega e Dudu che archiviano la pratica dopo 50 minuti, anche se nella seconda parte c'è il risveglio della squadra di Mosimane a cui viene annullato un gol con Sherif e che prendono una traversa con Soliman. Si giocheranno quindi il 3°/4° posto contro la perdente di Al Hilal-Chelsea, con un Al Ahly arrivato un po' stanco a questo appuntamento del Mondiale per club visto che solo nelle ultime ore sono rientrati Ashraf, El Solia, Sherif e Fathi, impegnati proprio con i Faraoni domenica scorsa in finale Mendy sarà già in porta col Chelsea? Sarebbe pazzesco... Il Mondiale per club entra nel vivo e abbiamo la prima finalista. Passano i brasiliani delche, venuti negli Emirati Arabi Uniti senza il fenomeno, appena 15enne, si sono sbarazzati degli egiziani dall'per 2-0. Decidono il matchche archiviano la pratica dopo 50 minuti, anche se nella seconda parte c'è il risveglio della squadra di Mosimane a cui viene annullato un gol con Sherif e che prendono una traversa con Soliman. Si giocheranno quindi il 3°/4° posto contro la perdente di, con un Al Ahly arrivato un po' stanco a questo appuntamento del Mondiale per club visto che solo nelle ultime ore sono rientrati alcuni giocatori dalla Coppa d'Africa . Su tutti,, impegnati proprio con idomenica scorsa in finale contro il Senegal , oltre a Maaloul della Tunisia e Dieng del Mali rientrati solo da pochi giorni. Ma tant'è questa è la follia del calendario che prevede sempre più partite ravvicinate.sarà già in porta col Chelsea? Sarebbe pazzesco...

Palmeiras-Al Ahly 2-0 (1-0 primo tempo)

PALMEIRAS (4-5-1): Weverton; M.Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Piquerez; Dudu (78' Wesley), Zé Rafael (86' Atuesta), Scarpa (88' Breno Lopes), Veiga (78' Jailson), Danilo; Rony (88' Deyverson). All. Abel Ferreira

AL AHLY (3-4-3): Lotfi; Rabia (54' Fathi), Ibrahim, Ashraf; A.Dieng, El Solia (54' Abdelkader), Maaloul, Hany; El Shahat (54' Sherif), Afsha, T.Mohamed (74' Soliman). All. Pitso Mosimane

Marcatori: 39' Veiga (P), 49' Dudu (P)

Arbitro: Clément Turpin (Francia)

Ammoniti: 90+1 Afsha

Espulsi: 81' Ashraf (A)

Partita che si sblocca al 39' con il perfetto inserimento di Veiga su assist di Dudu: destro ad incrociare e Lotfi è battutto per il vantaggio dei brasiliani. In avvio di ripresa c'è anche il raddoppio per la squadra di Abel Ferreira e, questa volta, è Dudu ad inserirsi in area e a piegare le mani a Lotfi con un gran destro dopo l'assist di Veiga.

Mosimane prova a ravvivare il match degli egiziani con l'ingresso di Sherif, già all'opera dopo la finale di Coppa d'Africa di domenica. Ed è proprio lui a segnare il gol che riporta l'Al Ahly in partita dopo la papera clamorosa di Weverton, sul tiro da fuori di Maaloul. Il sig. Turpin viene però fermato dal VAR e, rivedendo le immagini dell'azione, il gol di Sherif viene annullato per fuorigioco. I sogni di rimonta vengono definitivamente spezzati quando all'81' viene anche espulso Ashraf per un fallo su Rony. Il fischietto francese aveva inizialmente dato un giallo, ma rivedendo le immagini ha estratto il rosso diretto. Gli egiziani ci hanno comunque provato fino alla fine, con Soliman che ha centrato in pieno la traversa con il suo colpo di testa nel recupero.

