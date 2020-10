Il presidente della FIFA Gianni Infantino è risultato positivo al Covid-19. A comunicarlo è la stessa Federazione attraverso una nota: "Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha ricevuto martedì 27 ottobre la conferma di essere risultato positivo al coronavirus. Il numero 1 del calcio mondiale, che presenta sintomi lievi, si è subito messo in autoisolamento e rimarrà in quarantena per almeno dieci giorni".