Calcio

FIFA, Infantino spiega come il mondiale ogni due anni potrebbe essere un'opportunità

FIFA - In una conferenza stampa, il presidente della FIFA Infantino interviene sulla possibilità di organizzare un Mondiale ogni due anni; 'Potrebbe essere una nuova opportunità, non tutti saranno d'accordo ma il mio compito è quello di trovare soluzioni in un calcio che sta diventando più complicato" ha spiegato il Presidente.

00:00:51, 40 minuti fa