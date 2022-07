Michel Platini e Sepp Blatter sono stati prosciolti dal Tribunale penale di Bellinzona. I due ex dirigenti di UEFA e FIFA erano stati 2 milioni di franchi versati dalla FIFA all'ex calciatore francese nel 2011, quando ancora era presidente UEFA. La somma elargita dalla FIFA, secondo l'accusa, era mirata a far desistere Le Roi dalla candidatura alla presidenza della FIFA, al tempo occupata proprio da Blatter. sono stati prosciolti dal Tribunale penale di Bellinzona. I due ex dirigenti di UEFA e FIFA erano stati accusati di truffa e di gestione infedele. Al centro del processo la somma diquando ancora era presidente UEFA. La somma elargita dalla FIFA, secondo l'accusa, era mirata a far desistere Le Roi dalla candidatura alla presidenza della FIFA, al tempo occupata proprio da Blatter.

Il processo di Bellinzona tuttavia, ha visto trionfare la difesa: la tesi sostenuta dai legali di Platini e Blatter dichiarava la legittimità di tale somma in quanto saldo di stipendio. Concordato un indennizzo per entrambi i dirigenti: Blatter ha accettato 20.000 franchi, mentre Platini li ha rifiutati. Il francese avrà comunque accesso ai 2 milioni sequestrati dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC). Lo stesso Ministero aveva chiesto, per entrambi i dirigenti, una pena un anno e otto mesi con la condizionale e due anni di libertà vigilata.

Platini: "Sette anni di bugie, finalmente la luce"

In una nota, l'ex presidente UEFA ha espresso il suo sollievo per il verdetto del Tribunale: "A seguito della decisione dei giudici del tribunale di Bellinzona, questa mattina, ho voluto esprimere la mia felicità per tutti i miei cari che finalmente giustizia sia stata fatta dopo sette anni di bugie e manipolazioni. La verità è venuta alla luce. La mia lotta è una lotta contro l'ingiustizia. Ho vinto una prima partita. In questo caso, ci sono colpevoli che non si sono presentati durante questo processo. Non mi arrenderò e andrò fino in fondo nella mia ricerca della verità. Passare dall'essere una leggenda del calcio mondiale a un diavolo è molto difficile, soprattutto quando lo si fa in modo totalmente ingiusto".

