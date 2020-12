Mio figlio lo chiama 'Sonaldo Nazario' e oggi è stato davvero 'Sonaldo Nazario' perché l'unica cosa che mi è tornata in mente vedendo la sua rete, è stato un gol che segnò il Fenomeno brasiliano in Compostela-Barcellona”. Queste furono le parole con cui José Mourinho il 7 dicembre di un anno fa commentò lo straordinario gol in coast to coast di Heung-Min Son contro il Burnley. Una prodezza che un anno e 10 giorni dopo gli ha permesso di aggiudicarsi il Puskas Award 2020, il celebre premio FIFA dedicato al calciatore che ha realizzato il gol più bello dell’anno.