Robert Lewandowski è il FIFA The Best 2020. Il centravanti polacco, punta di diamante del Bayern Monaco capace di vincere Bundesliga, DFB Pokal e Champions League e di segnare 73 gol in 62 partite ufficiali giocate col club bavarese dall’agosto 2019 a oggi (22 sigilli in più di qualunque giocatore che milita nei top 5 campionati europei!), ha battuto la concorrenza dei due mostri sacri Leo Messi e Cristiano Ronaldo , aggiudicandosi con merito un riconoscimento che lo ripaga anche della mancata assegnazione del Pallone d’Oro di France Football . Lewandowski succede nell’albo d’oro proprio a Messi che nel 2019 si era aggiudicato il premio della FIFA precedendo Van Dijk e Cristiano Ronaldo (vincitore nel 2016 e nel 2017 e unico giocatore sempre sul podio da quando la FIFA ha istituito questo riconoscimento).

Eurosport Star of the Year

"È uno dei migliori anni della mia carriera. Abbiamo vinto tutto, è stato fantastico". Con queste parole Manuel Neuer commenta il riconoscimento, ottenuto grazie una stagione straordinaria con la maglia del Bayern Monaco: "Certo, non è facile per noi senza tifosi, in particolar modo per un portiere. Ma abbiamo una grande mentalità e troviamo le motivazioni dando il meglio di noi stessi in ogni partita".