"Il vento è cambiato, nel secondo tempo ho visto una Fiorentina efficace, che ha creato e che è stata un po' sfortunata. Sono qui da 2-3 settimane, non posso fare miracoli. Nel primo tempo eravamo lenti ad impostare ma siamo stati equilibrati e non abbiamo avuto preoccupazioni se non per le palle lunghe sulle punte. Per come lavoriamo, è come una vittoria. Ribery? Sta lavorando bene, deve fare meglio sui tagli e su un gioco corale: è abituato a determinare da solo, e spesso lo fa, ma nelle ultime partite l'hanno sempre raddoppiato, gli servono spazi per poter incidere. Mancano i gol? Vlahovic oggi è stato anche sfortunato. Dobbiamo lavorare, chiaro, ma per atteggiamento e attaccamento abbiamo dimostrato di essere da Fiorentina".