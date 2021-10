Fiorentina-Spezia, match valido per la 11a giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Franchi di Firenze domenica 31 ottobre alle ore 15.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Teracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Sottil, Vlahovic, Saponara. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dragowski, Gonzalez, Pulgar, Saponara

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Colley, Salcedo, Gyasi; Nzola. All. T. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Agudelo, Bourabia, Nguiamba, Sena, Sher

Fiorentina-Spezia, dove vederla in tv e streaming

La sfida Fiorentina-Spezia verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22

Statistiche Opta

La Fiorentina è rimasta imbattuta nello scorso campionato di Serie A contro lo Spezia, grazie a una vittoria casalinga e un pareggio esterno (in entrambe le gare i viola ha segnato almeno due reti).

È da gennaio che la Fiorentina, 3-0 al Cagliari nell’ultimo turno interno, non ottiene due successi casalinghi di fila in Serie A; da settembre 2020 che non ne ottiene almeno due di fila in casa senza subire alcun gol.

La Fiorentina è una delle due squadre di questo campionato a non aver ancora pareggiato (l’altra è l’Empoli): per la formazione viola cinque vittorie e cinque sconfitte (tre delle quali arrivate nelle ultime quattro giornate).

Lo Spezia ha vinto solo una delle ultime 13 trasferte di Serie A (3N, 9P): 2-1 contro il Venezia nella quarta giornata di questo campionato.

Lo Spezia ha vinto due gare in questo campionato, esattamente lo stesso numero di successi che aveva ottenuto nella scorsa stagione dopo lo stesso numero di partite - torneo in cui tuttavia aveva collezionato due punti in più (8 v 10).

La Fiorentina è una delle tre squadre di questa Serie A (con Empoli e Torino) a non aver ancora recuperato un punto da situazione di svantaggio in questo campionato.

Lo Spezia è, al pari di Genoa e Cagliari, una delle tre squadre che non è ancora riuscita a chiudere un match con la porta inviolata in questa Serie A.

Tra Serie A e Serie B Vincenzo Italiano ha collezionato 76 panchine con lo Spezia, con un bilancio di 26 vittorie, 22 pareggi e 28 sconfitte, escludendo i playoff.

Gaetano Castrovilli ha segnato la sua ultima rete in Serie A lo scorso febbraio, contro lo Spezia. Nonostante il centrocampista della Fiorentina abbia segnato sette delle sue otto reti in Serie A nel corso delle prime 11 giornate di campionato, è ancora a secco di gol nel torneo in corso.

Il difensore dello Spezia Simone Bastoni ha fatto il suo esordio in Serie A proprio contro la Fiorentina, nella gara di andata dello scorso campionato con la maglia dello Spezia - in nove presenze in questa stagione ha già superato il suo bottino del torneo 2020/21 (due gol in questa Serie A, una rete nel 2020/21).

