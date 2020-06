Il tecnico della Viola vuole guardare al positivo nonostante l'1-1 contro il Brescia che non dice nulla a livello di classifica. Thiago Silva? Un grande campione, dice Iachini, ma la Fiorentina ha già dei difensori forti...

La Fiorentina riparte con un pareggio. Non un grande risultato, ma mister Iachini vuole guardare il bicchiere mezzo pieno. Era la prima partita dopo tre mesi e, a parte qualche sbavatura, ha visto qualcosa di buono che fa ben sperare per il futuro. Una su tutte, l'aver rivisto Ribery in campo.

Era la nostra prima partita dopo tre mesi. Abbiamo sbagliato qualcosa di troppo all'inizio, andando avanti però abbiamo cominciato a tirare e ci è mancato il gol. Abbiamo avuto numerose occasioni per poter segnare. Sull'episodio del rigore c'è stato un errore, ma la squadra ha comunque provato a continuare a giocare e fraseggiare. Non posso rimproverare più di tanto, solo la mancata determinazione quando si doveva fare gol

Come giudica la partita di Ribery?

Non era facile, tanti mesi di inattività e due e mezzo in casa... La squadra ha tenuto bene fino alla fine, e anche in 10 abbiamo creato situazioni da gol. Per impegno e volontà non posso rimproverare nulla

Vorrebbe avere Thiago Silva l'anno prossimo?

In difesa siamo stati solidi, abbiamo concesso pochissimo tranne qualche piccola sbavatura. Giocatori come lui sono di altissimo, ma dobbiamo essere concentrati sul percorso di adesso. Thiago Silva è un campione, ma anche i nostri difensori faranno parlare di loro

Diego LOPEZ (All. Brescia)

La partita è stata fatta bene, soprattutto nel primo tempo. Siamo stati in attesa, ma quando avevamo la palla andavamo su bene, organizzati e con molta voglia, senza pensare alla nostra classifica. Ne siamo consapevoli. Nel secondo tempo dovevamo far girare palla più veloce e invece hanno avuto loro più palle gol. Venivamo da tante sconfitte e ci sta che nella testa ti venga in mente di non perdere. La classifica si muove. Sappiamo che è solo un punto, ma è importante per la testa. Balotelli? Ha bisogno di tempo. La squadra ha corso tanto e bene, hanno fatto un bel lavoro. Quando tornerà Mario dovrà fare esattamente quello

