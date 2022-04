Momenti di paura allo stadio Zaccheria di Foggia durante il match tra i rossoneri padroni di casa e il Catanzaro, valido per la 36esima giornata del Girone C di Serie C . Al 65', sul punteggio di 5-1 per la squadra calabrese che poi ha vinto l'incontro 6-2, un tifoso del Foggia ha invaso il rettangolo di gioco e si è diretto verso Iemmello (ex di turno) cercando di colpirlo con un pugno. L'attaccante del Catanzaro, che si stava accingendo a calciare un rigore, si è accorto in extremis dell'aggressione ed è riuscito a schivare il colpo.