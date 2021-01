“Lo ha fatto per tutelare la sua famiglia. Non essendo stati ancora trovati i responsabili dell'intimidazione, il centrocampista e la moglie sono terrorizzati; pertanto hanno deciso di non tornare a Foggia” fanno sapere delle fonti vicino alla società. Gentile sembrerebbe vicino inoltre al trasferimento alla Viterbese per trovare serenità dopo l'accaduto e continuare così la sua carriera da calciatore.