Fatto grave, che ha fatto rapidamente il giro del web, quello accaduto in un campionato minore brasiliano: nel corso della partita tra Desportiva Ferroviaria e il Nova Venecia, valida per il ritorno di quarti di finale del Campeonato Capixaba dello stato dell’Espirito Santo il tecnico della Desportiva Rafael Soriano ha colpito volontariamente con una testata una delle guardalinee dell’incontro Marcielly Netto.

Nel video si nota chiaramente il gesto durante un'accesa protesta, nata dal fischio dell'arbitro dell'incontro che aveva impedito alla sua squadra di battere un calcio d'angolo perché ormai il tempo era finito. Lo stesso direttore di gara ha subito espulso Soriano, il quale uscendo dal campo ha continuato a minacciare la guardalinee di non sporgere denuncia per l’aggressione e dicendosi pronto a farle causa. Un atteggiamento confermato anche nel dopo gara in un’intervista ai media locali in cui Soriano ha parlato così: "Sta solo cercando di approfittarsi della situazione perché è una donna. Prima ha spinto i giocatori e ora vuole far credere di essere stata aggredita"

Subito il mondo del calcio brasiliano ha preso posizione contro Soriano, come testimonia il tweet del Santos

