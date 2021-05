Abbiamo fatto una grande partita, era importante vincere. Credevo nella finale, ma abbiamo sbagliato troppo nel secondo tempo di Manchester. Stasera era difficile fare 4 gol e ribaltare la partita". Ai microfoni di Sky Sport l'allenatore della Roma Paulo Fonseca commenta così il Per me è stato un grande piacere essere stato allenatore della Roma, ho imparato molto in Italia e ho trovato molte cose positive a Roma. Se è un addio o un arrivederci? Ora non lo so, l'Italia di sicuro mi piace molto. Dipende dalle opportunità". ". Ai microfoni di Sky Sport l'allenatore della Roma Paulo Fonseca commenta così il successo per 3-2 sul Manchester United nella semifinale di ritorno di Europa League, inutile ai fini della qualificazione dopo il pesantissimo 2-6 rimediato nel match d'andata . E sulla fine della sua esperienza italiana: "".

Su Mourinho

"Ci siamo sentiti. Lui è portoghese come me e si è comportato in maniera del tutto corretta. Non gli ho dato nessun consiglio, uno come Mourinho non ha bisogno dei miei consigli".

L'ipotesi dimissioni

"Non ci ho mai pensato. Ci sono stati momenti difficili in questi due anni, ma non ho mai pensato alle dimissioni. Nelle cose bisogna sempre crederci e stare sul pezzo".

Su Darboe

"Si stava allenando bene da mesi, quando Smalling si è fatto male non ho avuto dubbi. Avrei potuto farlo giocare dall'inizio. Sono contento sia per lui che per Zalewski".

Fonseca: "Mou? E' un grande allenatore, a Roma farà bene"

