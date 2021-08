Tutti pensavano che la carriera calcistica di Francesco Flachi fosse conclusa, e invece no. Nel 2010, quand'era giocatore del Brescia, gli fu comminata una squalifica di 12 anni a causa della positività a un metabolita della cocaina , periodo maggiorato per la recidiva visto che era già stato pizzicato dall'antidoping per la stessa sostanza nel 2007, quand'era ancora alla Sampdoria.

Oggi Flachi è un dirigente del Signa, squadra toscana che milita in Eccellenza, e ha deciso di tornare a giocare. Questo il suo rcconto a Radio Bruno Toscana:

Da due anni sono al Signa con altri ruoli, ma qualche giorno fa a cena con il presidente sono partite provocazioni simpatiche del tipo 'tanto non sei più bono a giocare!' e da qui è nato tutto.

L'ingresso in campo, però, non sarà imminente, come spiega lui stesso: "Da una quindicina di giorni vado in palestra, finora ho giocato solo a calcetto, devo recuperare lo smalto. La fortuna è che ho cinque mesi residui di squalifica per recuperare la forma migliore, poi vedrò quanto potrò giocare. Normale che non potrò correre 90 minuti, ma con la mia esperienza e qualità potrò non soccombere di fronte a avversari più veloci".

Aspetteremo dunque di vedere come se la caverà, tanto ha ancora tempo per prepararsi. Flachi, classe 1975, potrà dunque tornare in campo all'inizio del 2022, quando avrà ancora 46 anni.

