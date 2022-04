Uno spintone e qualche parola di troppo: fortunamente non si è andato oltre a questo nel corso del match di calcio a 8 che come ormai ci ha abituati, ha visto protagonista Francesco Totti. La sua squadra - la 'Totti Sporting Club' si giocava la finale di Supercoppa contro la Lazio, che ha vinto poi il match per 4-2. Non sono mancati momenti di tensione però, come in occasione di una punizione conquistata da Davide Moscardelli, compagno di Totti: Francesco vorrebbe battere ma un avversario ha qualcosa da ridire e i due entrano a contatto. Fortunatamente il tutto si è spento dopo poche schermaglie, ecco l'accaduto.

Purtroppo però la polemica non si è chiusa sul campo. L'allenatore della Lazio calcio a 8, Daniele Chilelli, con un post su Facebook ha attaccato duramente Francesco Totti: "Non sono bastati 100 bambini di età media 10 anni a farti smettere di fare queste pagliacciate … ma sono due le cose per farti vincere qualcosa , o ti metti la maglia della Lazio o chiedi di inserire una regola importante per la prossima stagione ossia 'la Lazio nn può iscriversi al campionato' … siamo contenti di questa ennesima coppa in faccia perché ci godiamo sempre noi la festa organizzata per te … Ricorda capitan rosicamento non solo il calcio a Roma si chiama SS Lazio ma anche nel calcio a 8. Comunque per la cronaca quel ragazzo che provi a dare un cazzotto si chiama Tomas Amico che oltre ad averti sverniciato più volte è di un’educazione che tu non puoi nemmeno immaginare".

