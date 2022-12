Punizioni esemplari in Francia per chi aggredisce l'arbitro: i transalpini usano il pugno di ferro con chi ha le mani altrettanto pesanti, lasciando intendere che certi atteggiamenti nei confronti dei direttori di gara non sono più tollerati né tollerabili.

Come riporta li Corriere dello Sport, l'ultimo in ordine di tempo è un giocatore della Serie D francese, quindi ancora dilettante, che lo scorso 8 dicembre durante la sfida tra Le Blanc de Indre e il Fussy-Saint Martin aveva colpito l'arbitro con una gomitata: dalla rissa che ne era scaturita era scattata ovviamente l'espulsione diretta. Non solo: al club erano stati comminati 5 punti di penalizzazione e una multa da 234 €, ma chi ha pagato il conto più salato è stato ovviamente il giocatore, squalificato per ben 30 anni.

Ad

Pochi giorni prima, il 25 novembre, un giocatore del Bourges Foot 18 reo di aver assestato una testata all'arbitro, era stato punito a sua volta con 16 anni di squalifica. Entrambi i casi sono stati catalogati come condotta violenta.

Mondiali Salgono a 3 i giornalisti morti in Qatar: c'è anche un britannico 42 MINUTI FA

Marocco in semifinale, tifosi in delirio: fuochi d'artificio a Parigi

Mondiali Mondiali360, i pronostici su Argentina-Croazia UN' ORA FA