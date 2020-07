Il 2 luglio 2000 a Rotterdam andava in scena una delle pagine più dolorose della storia calcistica della nostra Nazionale. In vantaggio grazie a un gol di Delvecchio, la squadra allenata da Zoff subì il pareggio di Wiltord allo scadere del recupero e fu stesa definitivamente ai supplementari dal golden gol dell'argentino. I Bleus conquistavano così il loro secondo titolo europeo.

Molti tifosi azzurri, quella finale stregata di Euro 2000 ce l'hanno ancora ben stampata nella mente. Davvero difficile dimenticare una delle pagine sportivamente più dolorose nella storia della nostra Nazionale. Sono passati vent'anni da quel 2 luglio quando a Rotterdam, nella finale degli Europei di Belgio e Olanda, la squadra allenata da Dino Zoff sfidava Zidane e compagni, campioni del mondo in carica per il titolo europeo. In vantaggio a inizio ripresa grazie a una rete di Marco Delvecchio, gli azzurri avevano avuto un paio di palloni (non sfruttati da Del Piero) per chiudere la partita.

La beffa atroce nel finale

Poi nei minuti finali la beffa atroce. Prima il pareggio firmato da Wiltord al 93' con quel pallone che sguscia tra le mani di Toldo e si insacca, poi al minuto 103 il golden gol di David Trezeguet, che spegne definitivamente i sogni dell'Italia e fa impazzire di gioia la Francia. Per Les Bleus, che si presentavano a Euro 2000 da campioni del mondo in carica, è il secondo titolo europeo della loro storia dopo quello conquistato nell'edizione del 1984 disputata in casa.

