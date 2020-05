L'attaccante esterno algerino Farid El Melali nei guai per essere stato sorpreso dai vicini di casa mentre si masturbava in pubblico lunedì scorso. Segnalato e denunciato andrà a processo. In aprile era già stato segnalato per simili comportamenti.

Il regime di quarantena può portare alcune persone ad atteggiamenti inconsulti ma c’è veramente chi esagera trascendendo nell’osceno. E’ il caso dell’attaccante algerino Farid El Melali che si è beccato una denuncia e dovrà sottoporsi a processo dopo essere stato beccato, dai vicini di casa, a masturbarsi in pubblico lunedì scorso.

El Melali, attaccante esterno dell’Angers e che da pochi giorni aveva ufficializzato il proprio prolungamento di contratto fino al 2023 con il club che milita in Ligue-1, non è nuovo a simili atti dato che, come ha spiegato il procuratore giudiziario, ai danni del calciatore algerino era già stato aperto un fascicolo per un reato simile, sebbene il testimone non fosse stato in grado di identificarlo.

Costretto a stare tanti mesi in infermeria a causa di due infortuni gravi (frattura di due dita del piede fra novembre e dicembre e rottura parziale del legamento crociato a febbraio) la 22enne ala algerina ha messo a segno ben 5 gol in 8 presenze in Ligue 1. L’avvocato difensore Sandra Chirac-Kollarik, ha provato a giustificare il comportamento di El Melali: “Non stava prendendo di mira nessuno e non era aggressivo con nessuno”. Il calciatore, in attesa del processo, ha ammesso di aver avuto “un atteggiamento inappropriato” quando è stato interrogato dagli ufficiali, dicendo che pensava di essere solo nel cortile dell'edificio in questione.

