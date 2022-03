Kateryna Monzul. Dopo essersi schierata contro L’Italia apre le porte a. Dopo essersi schierata contro le recenti vicende in Ucraina , la nazionale azzurra di calcio accoglie uno dei migliori arbitri donna in Europa. Si tratta proprio dell’ucraina Monzul, che grazie a un accordo tra UEFA, FIGC e AIA, può continuare così la sua carriera. A curriculum la Monzul ha già diverse gare di Europa League e numerose sfide importanti, sia in campo maschile che femminile. Il primo appuntamento in programma per Kateryna è Inter-Sampdoria, per il campionato di Serie A femminile, organizzato dalla Divisione Calcio Femminile.

Gravina: "Accoglienza in favore della pace"

Il presidente federale Gabriele Gravina ha espresso parole di solidarietà per tutta la popolazione ucraina, proponendo aiuti concreti: “La FIGC si è mostrata subito responsabile facendosi carico dei costi del tesseramento e della copertura assicurativa per i giovani in fuga dalla guerra che desiderano giocare a calcio in Italia. - si legge sul sito della FIGC - Grazie alla UEFA e all’AIA ci siamo organizzati per inviare un altro messaggio importante in favore della pace accogliendo nella squadra degli arbitri italiani la collega Monzul per consentirle di continuare a svolgere la sua professione ad alto livello.”

Pavelko (Federcalcio ucraina): "Commosso dal gesto dei nostri amici italiani, Kateryna arbitro eccezionale"

Anche dal presidente della Federcalcio ucraina Andriy Pavelko arrivano i ringraziamenti per quanto fatto per la Monzul: “Sono commosso dal livello di assistenza che i nostri amici italiani della FIGC ci stanno dimostrando in tempi così difficili. - dice - Per l'Ucraina è estremamente importante che il suo calcio possa in qualche modo progredire anche in circostanze drammatiche. Kateryna è un arbitro eccezionale che merita appieno questa opportunità. Sono sicuro che offrirà un’ottima prestazione nel calcio italiano. Grazie al presidente UEFA Aleksander Čeferin e al presidente FIGC Gabriele Gravina per il loro prezioso supporto”

Le difficoltà logistiche di Kateryna sono solo un lontano ricordo, ma la testa e il cuore saranno sicuramente sempre vicino al suo Paese.

